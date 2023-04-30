Де краще жити — в Україні чи Америці? Українка поділилася, що дивує найбільше

Оксана була однією з тих мам, яка покинула своє звичне життя та роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона поїхала з України, бо хвилювалася за безпеку свого малюка.

Раніше вони жили в Одесі, а тепер — у маленькому селі Франклів Гров у штаті Іллінойс. Українське чи американське село: про життя в Америці — читай у нашому матеріалі.

Українське чи американське село: про життя в Америці

В американському селі Франклів Гров лише тисяча мешканців, немає аптеки та магазину. З розваг — лише бібліотека та кафе. Що здивувало, а що розчарувало нашу героїню у США — читай її розповідь.

Оксана Ратушна в Україні мала власний невеликий бізнес — магазин повітряних кульок. Про свій переїзд та умови життя в США вона розповіла Ранку у Великому Місті.

Між Одесою та США більш як 8 тис. км. Між минулим життям успішної української мами та життям вимушеної жительки американського села — більше року.

Оксана зізнається, завжди відчувала, що одного разу опиниться в омріяній Америці. Жінка виїхала, щойно розпочалася повномасштабна війна в Польщу, потім переїхали до США.

Після активного одеського ритму розмірене життя американського села здається їй дещо повільним. Утім серед цієї тисячі жителів села знайшлися люди, які прийняли родину з далекої України.

У маленькому селі є три церкви, школа, бібліотека та заправка. Немає навіть магазину та аптеки. Це дуже здивувало, але для американців це нормально. Дитина може грати в різні ігри в бібліотеці та спілкуватися з однолітками.

Мами об’єдналися та щочетверга влаштовують зустрічі для дітей. Навіть із дитячим візочком прогулятися ніде.

Вони не люблять гуляти. Всі настільки звикли пересуватися машинами, що в більшості містечок навіть немає пішохідних доріжок, — каже Оксана.

Що дивує українців в Америці

Щоб закупитися продуктами, потрібно мати машину. Адже навіть маленького базарчика тут немає. Купити їжу можна лише на заправці, та й то, вибір там обмежений.

Українці дивуються тваринам, які прогулюються містами та біля будинків. Зустріти можна лисиць, оленів, білок, скунсів. Скунс оприскав собаку, після чого її довелося довго відмивати. Американці до тварин звикли.

У людей немає парканів, тому Оксана відчуває себе постійно ніби на знімальному майданчику. Все передбачувано і спокійно. Якщо хочеться “гострих” відчуттів, то родина їде в Чикаго. Гарне місто, хмарочоси, набережна, озеро Мічиган — викликають захоплення.

Єдиний мінус — у цьому місті безпечно почуватися можна тільки вдень. Ввечері в Чикаго орудують банди, які грабують людей, — каже Оксана.

Оксану дуже надихає те, що американці справді переймаються долею України. Вони стежать за всіма подіями, щиро співпереживають.

Ми — американці, повністю підтримуємо вас і залишаємося з вами. Ви дуже сильна нація, перемога буде за вами! — каже жінка, яка прийняла родину, Дон Саммерс.

Поки в Україні точаться активні бої, Оксана не планує везти сина на додому. Вона вдячна за цю можливість бути в безпеці.

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