Где лучше жить — в Украине или Америке? Украинка рассказала, что удивляет больше всего

Оксана была одной из тех мам, которые покинули свою привычную жизнь и работу после начала полномасштабного вторжения России. Она уехала из Украины, потому что волновалась за безопасность своего малыша.

Раньше они жили в Одессе, а теперь — в маленькой деревне Франклив Гров в штате Иллинойс. Украинская или американская деревня: про жизнь в Америке — читай в нашем материале.

Украинская или американская деревня: про жизнь в Америке

В американском селе Франклив Гров всего тысяча жителей, нет аптеки и магазина. Из развлечений — только библиотека и кафе. Что удивило, а что разочаровало нашу героиню в США — читай ее рассказ.

У Оксаны Ратушной в Украине был небольшой бизнес — магазин воздушных шаров. О своем переезде и условиях жизни в США она рассказала программе Утро в Большом Городе.

Между Одессой и США более 8 тыс. км. Между прошлой жизнью успешной украинской мамы и жизнью вынужденной жительницы американского села — больше года.

Оксана признается, всегда чувствовала, что однажды окажется в Америке, о которой мечтала. Женщина выехала, как только началась полномасштабная война в Польшу, затем переехали в США.

После активного одесского ритма размеренная жизнь американской деревни кажется ей несколько медленной. Впрочем, среди этой тысячи жителей деревни нашлись люди, которые приняли семью из далекой Украины.

В маленькой деревне есть три церкви, школа, библиотека и заправка. Нет даже магазина и аптеки. Это очень удивило, но для американцев это нормально. Ребенок может играть в разные игры и общаться со сверстниками в библиотеке.

Мамы объединились и каждый четверг устраивают встречи для детей. Даже с детской коляской прогуляться негде.

Они не любят гулять. Все настолько привыкли передвигаться на машинах, что в большинстве городков даже нет пешеходных дорожек, — говорит Оксана.

Что удивляет украинцев в Америке

Чтобы закупиться продуктами, нужно иметь машину. Ведь даже маленького базарчика здесь нет. Купить еду можно только на заправке, и то, выбор там ограничен.

Украинцы удивляются животным, которые ходят по городам и возле домов. Встретить можно лис, оленей, белок, скунсов. Скунс опрыскал собаку, после чего ее пришлось долго отмывать. Американцы к животным привыкли.

У людей нет заборов, поэтому Оксана чувствует себя постоянно как на съемочной площадке. Все предсказуемо и спокойно. Если хочется “острых” ощущений, то семья едет в Чикаго. Красивый город, небоскребы, набережная, озеро Мичиган — вызывают восхищение.

Единственный минус — в этом городе безопасно чувствовать себя можно только днем. Вечером в Чикаго орудуют банды, которые грабят людей, — говорит Оксана.

Оксану очень вдохновляет то, что американцы действительно переживают за судьбу Украины. Они следят за всеми событиями, искренне сопереживают.

Мы — американцы, полностью поддерживаем вас и остаемся с вами. Вы очень сильная нация, победа будет за вами! — говорит женщина, принявшая семью, Дон Саммерс.

Пока в Украине ведутся активные бои, Оксана не планирует везти сына домой. Она благодарна за возможность быть в безопасности.

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