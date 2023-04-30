Путешествия и вдохновение

Где лучше жить — в Украине или Америке? Украинка рассказала, что удивляет больше всего

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 апреля 2023, 19:00
Українське чи американське село: про життя в Америці
Фото: Pexels

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