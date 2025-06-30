Допомога для переселенців: в Україні створюють платформу з пошуку роботи і житла

В Україні готують до запуску нову онлайн-платформу для внутрішньо переміщених осіб. Вона об’єднає одразу кілька важливих напрямів: пошук тимчасового житла, вакансій, професійне навчання та юридичну підтримку.

Ініціатива — це продовження волонтерського проекту Прихисток, який уже понад три роки допомагає українцям знаходити безкоштовне житло. Тепер команда волонтерів розширює функціонал і додає нові сервіси для підтримки переселенців.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. У відомстві зазначають, що розробка сайту вже на завершальному етапі, і незабаром платформу представлять публічно.

Онлайн-платформа для ВПО для пошуку безкоштовного житла

— Ми вже на фінішній прямій. Сайт у розробці, і зовсім скоро він буде доступний для всіх, — каже засновниця ініціативи Прихисток, народна депутатка Галина Янченко.

Новий ресурс стане частиною ширшої системи допомоги для ВПО. Йдеться не лише про житло. Платформа має підтримувати людей у процесі переїзду, працевлаштування, адаптації до життя у новій громаді. Зокрема, заплановані сервіси для літніх людей, батьків із дітьми, осіб з інвалідністю.

— Ми хочемо, щоб люди не просто переїхали, а відчули опору. І ця платформа має стати саме такою опорою, — додає Янченко.

За словами відомства, держава продовжує розширювати підтримку для переселенців. Зокрема, працює субсидія на оренду житла, психологічна допомога в Центрах життєстійкості, послуги для літніх людей та людей з інвалідністю, а також доступна послуга “муніципальна няня” для батьків із маленькими дітьми.

Роботодавці можуть отримати компенсацію за кожного працевлаштованого ВПО — якщо укладено строковий або безстроковий трудовий договір, гіг-контракт чи оформлено працівника за сумісництвом.

