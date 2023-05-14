Путешествия и вдохновение

Жизнь украинцев в Германии: к чему нужно готовиться и что удивляет наших граждан

Анастасия Грубрина, редактор сайта 14 мая 2023, 20:00
Українські біженці в Німеччині: до чого готуватися та що дивує
Фото: Pexels

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