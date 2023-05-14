Жизнь украинцев в Германии: к чему нужно готовиться и что удивляет наших граждан

Анастасия Константинова вынужденно покинула родное Запорожье после того, как во время ракетной атаки погибли ее знакомые. Ракета попала в соседний дом, поэтому вся семья женщины отправилась в немецкий город Людвигсбург, чтобы спастись от обстрелов. Читай в материале, как живут украинские беженцы в Германии.

Украинские беженцы в Германии: к чему готовиться и что удивляет

Анастасия рассказала Утру в Большом Городе, действительно ли немцы слишком пунктуальны и почему местные любят блошиные рынки. В Украине Анастасия работала в департаменте регистрационных услуг, в Германии она временно безработная.

В Украине у женщины было для счастливой жизни все, она даже не думала куда-то переезжать. Но война все решила за нее. Жить в Запорожье было опасно, возле дома Анастасии трижды пролетал снаряд, приходилось постоянно вставлять окна и двери.

В последний раз ракета попала в соседний дом. Там погибли ее знакомые и соседи. Так Анастасия оказалась в 2,5 тыс. км от родного дома.

Немцы очень сочувствуют украинцам. Они готовы были предоставить все, чтобы помочь нам. Нас приютил невероятный человек, потом нам помогли арендовать жилье, — рассказывает Анастасия.

Почти год женщина живет в чужих стенах. Но она очень благодарна Германии, считает, что ей очень повезло, что они могут спокойно спать и им есть куда возвращаться каждый день. Аренда квартиры стоит €800 в месяц, еще €250 — коммуналка. Пока это оплачивает Германия.

Найти жилье в Германии сейчас нелегко не только украинцам, но и местным. Когда, наконец, удается снять квартиру, украинцы удивляются — внутри пустые стены.

Многие обставляют свою квартиру благодаря шпермюлю. Это когда немцы выставляют на улицу ненужные вещи, технику, мебель, — рассказывает Анастасия.

Какая жизнь в Германии

Из интересного в Германии женщина заметила, что местные любят блошиные рынки. Там можно купить и продать все. На таких рынках можно найти даже украинскую литературу. Торговаться можно, потому что конкретных цен нет.

Выходные для украинцев и немцев — два разных мира. Украинцы в воскресенье гуляют, устраивают стирку или уборку, ходят за покупками. А вот немцы в выходные не работают, ни магазины, ни рестораны или что-нибудь другое.

На выходных нельзя пылесосить или громко смотреть телевизор дома. Немцы уважают покой друг друга, поэтому шум в выходные неприемлем. О пунктуальности немцев — тоже правда, повсюду на остановках есть расписание, где движение расписано до минуты.

Немцы очень непубличны, здесь есть правила, что нельзя снимать их без разрешения даже в общественном месте, особенно детей. За это можно получить штраф, — говорит женщина.

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