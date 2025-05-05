Шоу-биз

Швеция на Евровидении-2025: группа KAJ будет петь о наслаждении от сауны

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 мая 2025, 15:15
Швеция на Евровидении
Фото Instagram
Швеция на Евровидении-2025: группа KAJ будет петь о наслаждении от сауны
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