Швеция на Евровидении-2025: группа KAJ будет петь о наслаждении от сауны

Фото Instagram Швеция — страна, которая выигрывала Евровидение семь раз! Это самое большое количество побед среди всех стран. Хрустальный микрофон забирали участники конкурса в 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 и 2023 годах! А еще несколько представителей Швеции на Евровидении становились всемирно известными, например ABBA или Loreen. Кто представит Швецию на Евровидении в 2025 году? И почему этой стране заранее критики прогнозируют победу или хотя бы место в тройке фаворитов? Рассказываем в материале. Кто представляет Швецию на Евровидении 2025 В этом году Швеция отправляет на конкурс юмористическое трио KAJ. Они представят песню Bara Bada Bastu. Несмотря на юмористический замысел и смысл песни, страна лидирует по букмекерским ставкам и оценкам критиков.KAJ — финско-шведская группа, которая очень неожиданно победила на собственном национальном отборе. У них очень экстравагантный стиль и они будут петь слушателям и зрителям со всего мира о сауне. В репертуаре группы песни преимущественно на шведском языке, а также на остроботском диалекте. На песенном конкурсе Евровидения 2025 они также будут петь на родном языке. Чаще всего песни группы не имеют одного конкретного жанра, а являются миксом. Группа имеет восемь музыкальных альбомов, награду Остроботному году. Ранее KAJ зажгли под песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai и написали, что учатся у великих. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KAJ (@humorgruppen.kaj) Кто такие KAJ Группа была основана в далеком 2009 году в Веуре в финской провинции Погьянмаа. В составе группы трое участников: Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд. Группа исполняет песни в жанрах поп, рок, рэп, диско, шлягер. Все исполнители знакомы с детства. Сначала они играли вместе в футбол, а затем стали обучаться в одном классе. Так они и подружились. Популярность в Финляндии трио приобрело благодаря спектаклю Pjäs elo pjas в театре Васа в 2014 году, а затем успех из 24 аншлагов усилил трек Jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo. У KAJ уже есть значительный опыт выступлений на большой аудитории, ведь в 2015 году выступили перед 10 тысячами людей в Якобстаде. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision) Позже артисты писали и исполняли мюзиклы, делали скетчи для радио и выпускали подкасты. Мюзикл Botnia Paradise побил рекорды по количеству зрителей в театре. С 2018 года группа посвятила себя музыке и юмору. Начали выпускать альбомы в группе-альтер-эго Vörjeans. Синглы из альбома стали возглавлять чарты Финляндии. В то же время в течение последнего десятилетия группа была известна и в соседней Швеции. KAJ приняли участие в Melodifestivalen 2025 с песней Bara bada bastu, и выиграли нацотбор! Читать по теме Ziferblat — Bird of Pray: о чем песня представителей Украины на Евровидении 2025 Какой смысл и перевод песни группы Ziferblat — Bird of Pray? О чем песня Bara bada bastu Смысл песни Bara bada bastu очень прост! Он о любви шведов к сауне. В песне группа воспевает приятное чувство пребывания в сауне и наслаждение от распаривания, а еще как важно не поддаваться стрессу и напряжению. Глубоких смыслов и перегрузки от песни ждать не следует! Она о простых вещах и наслаждении. Песня написана в стиле эпадунк — сочетании попа, электроники, фолка и юмора. Кстати, это первый случай с 1998 года, когда Швеция отправляет на конкурс песню на родном языке и впервые, когда страну представляют финны. Перевод песни Bara bada bastu Ну что ж! Часы тикают, теперь время пришлоВсе заботы скоро исчезнутЛучшее средство для тела и душиЧетыре стены из деревянных панелей О е-е-е-е-еНаше дерево так же хорошо греетО е-е-е-е-еКак танго с Арджой Сайонмаа Раз два триСауна Мы собираемся в сауну, саунуРаспаримся и отпустим весь стресс сегодняБратья по сауне, мы светимся100 градусов, о даПросто сауна, саунаРаспариваемся, пока пот не будет брызгатьО о, о о, о оСауна, да Сауна! Сауна!Да, именно так Налей воды, давай еще паруТик-тик-так, как долго ты продержишься? 90 градусов, мы почти на местеЧерт побери, побольше огонь! О е-е-е-е-еПот капает, да, даО е-е-е-е-е Раз два триСауна Мы будем в сауне, саунеРаспаримся и избавимся от стресса сегодняБратья по сауне, мы сияем100 градусов, о даПросто сауна, саунаНакинь это, пока пот не брызжетО о, о о, о оСауна, да Сауна! Просто сауна, просто саунаПросто сауна, просто сауна, просто саунаПросто сауна, просто саунаПросто сауна, просто сауна, просто сауна(не накрывай) Раньше мы рассказывали, кто представит Хорватию на Евровидении.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Музыка, Швеция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter