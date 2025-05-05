Швеция на Евровидении-2025: группа KAJ будет петь о наслаждении от сауны

Швеция — страна, которая выигрывала Евровидение семь раз! Это самое большое количество побед среди всех стран. Хрустальный микрофон забирали участники конкурса в 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 и 2023 годах! А еще несколько представителей Швеции на Евровидении становились всемирно известными, например ABBA или Loreen.

Кто представит Швецию на Евровидении в 2025 году? И почему этой стране заранее критики прогнозируют победу или хотя бы место в тройке фаворитов? Рассказываем в материале.

Кто представляет Швецию на Евровидении 2025

В этом году Швеция отправляет на конкурс юмористическое трио KAJ. Они представят песню Bara Bada Bastu. Несмотря на юмористический замысел и смысл песни, страна лидирует по букмекерским ставкам и оценкам критиков.

KAJ — финско-шведская группа, которая очень неожиданно победила на собственном национальном отборе. У них очень экстравагантный стиль и они будут петь слушателям и зрителям со всего мира о сауне.

В репертуаре группы песни преимущественно на шведском языке, а также на остроботском диалекте. На песенном конкурсе Евровидения 2025 они также будут петь на родном языке. Чаще всего песни группы не имеют одного конкретного жанра, а являются миксом.

Группа имеет восемь музыкальных альбомов, награду Остроботному году. Ранее KAJ зажгли под песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai и написали, что учатся у великих.

Кто такие KAJ

Группа была основана в далеком 2009 году в Веуре в финской провинции Погьянмаа. В составе группы трое участников: Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд.

Группа исполняет песни в жанрах поп, рок, рэп, диско, шлягер. Все исполнители знакомы с детства. Сначала они играли вместе в футбол, а затем стали обучаться в одном классе. Так они и подружились.

Популярность в Финляндии трио приобрело благодаря спектаклю Pjäs elo pjas в театре Васа в 2014 году, а затем успех из 24 аншлагов усилил трек Jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo. У KAJ уже есть значительный опыт выступлений на большой аудитории, ведь в 2015 году выступили перед 10 тысячами людей в Якобстаде.

Позже артисты писали и исполняли мюзиклы, делали скетчи для радио и выпускали подкасты. Мюзикл Botnia Paradise побил рекорды по количеству зрителей в театре.

С 2018 года группа посвятила себя музыке и юмору. Начали выпускать альбомы в группе-альтер-эго Vörjeans. Синглы из альбома стали возглавлять чарты Финляндии. В то же время в течение последнего десятилетия группа была известна и в соседней Швеции. KAJ приняли участие в Melodifestivalen 2025 с песней Bara bada bastu, и выиграли нацотбор!

О чем песня Bara bada bastu

Смысл песни Bara bada bastu очень прост! Он о любви шведов к сауне. В песне группа воспевает приятное чувство пребывания в сауне и наслаждение от распаривания, а еще как важно не поддаваться стрессу и напряжению.

Глубоких смыслов и перегрузки от песни ждать не следует! Она о простых вещах и наслаждении. Песня написана в стиле эпадунк — сочетании попа, электроники, фолка и юмора.

Кстати, это первый случай с 1998 года, когда Швеция отправляет на конкурс песню на родном языке и впервые, когда страну представляют финны.

Перевод песни Bara bada bastu

Ну что ж!

Часы тикают, теперь время пришло

Все заботы скоро исчезнут

Лучшее средство для тела и души

Четыре стены из деревянных панелей

О е-е-е-е-е

Наше дерево так же хорошо греет

О е-е-е-е-е

Как танго с Арджой Сайонмаа

Раз два три

Сауна

Мы собираемся в сауну, сауну

Распаримся и отпустим весь стресс сегодня

Братья по сауне, мы светимся

100 градусов, о да

Просто сауна, сауна

Распариваемся, пока пот не будет брызгать

О о, о о, о о

Сауна, да

Сауна! Сауна!

Да, именно так

Налей воды, давай еще пару

Тик-тик-так, как долго ты продержишься?

90 градусов, мы почти на месте

Черт побери, побольше огонь!

О е-е-е-е-е

Пот капает, да, да

О е-е-е-е-е

Раз два три

Сауна

Мы будем в сауне, сауне

Распаримся и избавимся от стресса сегодня

Братья по сауне, мы сияем

100 градусов, о да

Просто сауна, сауна

Накинь это, пока пот не брызжет

О о, о о, о о

Сауна, да

Сауна!

Просто сауна, просто сауна

Просто сауна, просто сауна, просто сауна

Просто сауна, просто сауна

Просто сауна, просто сауна, просто сауна

(не накрывай)

Раньше мы рассказывали, кто представит Хорватию на Евровидении.

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