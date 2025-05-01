Хорватия на Евровидении: Marko Bošnjak с песней о сладкой мести Poison Cake

Евровидение в этом году обещает нам ярких исполнителей и песни, наполненные интересными смыслами. Одним из фаворитов является представитель Хорватии на Евровидении. Рассказываем в нашем материале, кто представит Хорватию, с какой песней, и какой трудный путь прошел исполнитель.

Кто представляет Хорватию на Евровидении 2025

В 2025 году Хорватию на Евровидении представит Marko Bošnjak (Марко Бошняк) с песней Poison Cake (Ядовитый торт).

Марко Бошняк считается лидером нового поколения музыкантов в Хорватии. Об этом пишут на официальной странице Евровидения. Парень не только оставляет видимый след в хорватской музыке, но и задает тренды.

Несмотря на молодой возраст, а ему 21 год, Марко получил много отличий, наград и номинаций. В частности, премию Porin, которую вручают новым звездам.

Артист покорил сердца хорватской публики, когда ему было всего 11 лет, выступив в популярном телешоу Pink’s Stars.

Теперь Марко работает над новым стилем в своей музыкальной карьере и планирует выпустить свой дебютный альбом, где бросит вызов жанрам и музыкальным стереотипам.

Кто такой Marko Bošnjak

Парень стал популярен после победы в музыкальном шоу Pinkove Zvezdice. Родился 11 января 2004 года в городе Мостар в Боснии и Герцеговине. С пяти лет Марк начал петь в церковном хоре вместе со своими сестрами.

В 5 лет он выиграл песенный фестиваль Djeca Pjevaju Isusu. В школе Марка сильно обижали, потому что он отличался от других детей. Поэтому мальчику пришлось даже переехать в Загреб, в Хорватию.

В Загребе он успел поработать в ночных клубах, службах поддержки клиентов, а также в ресторанах KFC. О работе в заведении быстрого питания парень рассказал уже тогда, когда стал популярным, и это ошеломило фанатов. Но он объяснил им: работать не стыдно!

В 2023 году он ушел из KFC, чтобы посвятить себя музыке. Марко также известен тем, что выступал на прайдах в Загребе, а также участвовал в концерте, средства с которого пошли для пострадавших в Газе.

В 2024 году Марк объявил о каминг-ауте как гомосексуал. Поэтому его начали травить в соцсетях.

О чем песня Poison Cake

Песня Poison Cake рассказывает о сладкой мести и отстаивании себя. Марко рассказывал, что песня и о запретных эмоциях: гневе, желании восстановить справедливость, удовольствии от заслуженной кармы и мести.

Историю о мести в песне Марко Бошняк рассказывает через метафоры. В частности, отнятие власти у тех, кто ее не заслуживает, и злоупотребляет ею.

Для самого певца песня стала избавлением от требований окружения.

Это гимн для всех, кто когда-либо страдал, история о разрыве с токсичными людьми, чувствами и окружением.

Перевод песни Poison Cake

На кухне сейчас прохладно

Это бывает, когда тебя укусили

Я помешиваю и помешиваю

Вкусно наливаю

И я знаю, что тебе это понравится

Лучший вид справедливости

Я не хочу, чтобы все сгорело

Последнее, капля моей сладкой мести

Последнее, капля моей сладкой мести

Сделал тебе что-то, я знаю, тебе понравится

Сахар в шоколаде и специи

Вкусно, вкусно, ням, ням, вкусно

Цвета конфет, о, так хороши

Откуси мой ядовитый торт, ням!

Ядовитый торт

Ядовитый торт

Ядовитый торт

Откуси мой ядовитый торт

Готовил в своем казане допоздна

Ты никогда не засыпаешь

Ты падаешь, падаешь, падаешь

Ты думал, что я слуга-раб

Но я просто змея-змея

Лучше тебе склониться и помолиться

Лучше тебе склониться и помолиться

Покалывание яда поражает твои вены

Что ты натворил?

Твои слова звучат невнятно, когда ты падаешь

Последнее, капля моей сладкой мести

Последнее, капля моей сладкой мести

Сделал тебе что-то, я знаю, тебе понравится

Сахар в шоколаде и специи

Вкусно, вкусно, ням, вкусно

Цвета конфет, о, так хороши

Откуси кусочек моего ядовитого торта

Ядовитый торт

Ядовитый торт

Ядовитый торт

Это не моя вина, я увлекся

Я потерял контроль, когда начал печь

Крышка смерти горькая для глотания

Не бойся, тебя завтра похоронят

Раньше мы рассказывали, под каким номером выступит Украина на Евровидении.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.