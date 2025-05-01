Хорватия на Евровидении: Marko Bošnjak с песней о сладкой мести Poison Cake

Фото Instagram Евровидение в этом году обещает нам ярких исполнителей и песни, наполненные интересными смыслами. Одним из фаворитов является представитель Хорватии на Евровидении. Рассказываем в нашем материале, кто представит Хорватию, с какой песней, и какой трудный путь прошел исполнитель. Кто представляет Хорватию на Евровидении 2025 В 2025 году Хорватию на Евровидении представит Marko Bošnjak (Марко Бошняк) с песней Poison Cake (Ядовитый торт). Марко Бошняк считается лидером нового поколения музыкантов в Хорватии. Об этом пишут на официальной странице Евровидения. Парень не только оставляет видимый след в хорватской музыке, но и задает тренды.Несмотря на молодой возраст, а ему 21 год, Марко получил много отличий, наград и номинаций. В частности, премию Porin, которую вручают новым звездам. Артист покорил сердца хорватской публики, когда ему было всего 11 лет, выступив в популярном телешоу Pink’s Stars. Теперь Марко работает над новым стилем в своей музыкальной карьере и планирует выпустить свой дебютный альбом, где бросит вызов жанрам и музыкальным стереотипам. Кто такой Marko Bošnjak Парень стал популярен после победы в музыкальном шоу Pinkove Zvezdice. Родился 11 января 2004 года в городе Мостар в Боснии и Герцеговине. С пяти лет Марк начал петь в церковном хоре вместе со своими сестрами. В 5 лет он выиграл песенный фестиваль Djeca Pjevaju Isusu. В школе Марка сильно обижали, потому что он отличался от других детей. Поэтому мальчику пришлось даже переехать в Загреб, в Хорватию. В Загребе он успел поработать в ночных клубах, службах поддержки клиентов, а также в ресторанах KFC. О работе в заведении быстрого питания парень рассказал уже тогда, когда стал популярным, и это ошеломило фанатов. Но он объяснил им: работать не стыдно! В 2023 году он ушел из KFC, чтобы посвятить себя музыке. Марко также известен тем, что выступал на прайдах в Загребе, а также участвовал в концерте, средства с которого пошли для пострадавших в Газе. В 2024 году Марк объявил о каминг-ауте как гомосексуал. Поэтому его начали травить в соцсетях. Читать по теме Евровидение-2025: что известно о дате и месте проведения песенного конкурса Рассказываем, известно ли, где именно состоится конкурс и какие даты выбраны для его проведения. О чем песня Poison Cake Песня Poison Cake рассказывает о сладкой мести и отстаивании себя. Марко рассказывал, что песня и о запретных эмоциях: гневе, желании восстановить справедливость, удовольствии от заслуженной кармы и мести. Историю о мести в песне Марко Бошняк рассказывает через метафоры. В частности, отнятие власти у тех, кто ее не заслуживает, и злоупотребляет ею. Для самого певца песня стала избавлением от требований окружения. Это гимн для всех, кто когда-либо страдал, история о разрыве с токсичными людьми, чувствами и окружением. Перевод песни Poison Cake На кухне сейчас прохладноЭто бывает, когда тебя укусилиЯ помешиваю и помешиваюВкусно наливаю И я знаю, что тебе это понравитсяЛучший вид справедливостиЯ не хочу, чтобы все сгорело Последнее, капля моей сладкой местиПоследнее, капля моей сладкой мести Сделал тебе что-то, я знаю, тебе понравитсяСахар в шоколаде и специиВкусно, вкусно, ням, ням, вкусноЦвета конфет, о, так хорошиОткуси мой ядовитый торт, ням! Ядовитый тортЯдовитый тортЯдовитый торт Откуси мой ядовитый тортГотовил в своем казане допозднаТы никогда не засыпаешьТы падаешь, падаешь, падаешь Ты думал, что я слуга-рабНо я просто змея-змеяЛучше тебе склониться и помолитьсяЛучше тебе склониться и помолиться Покалывание яда поражает твои веныЧто ты натворил?Твои слова звучат невнятно, когда ты падаешь Последнее, капля моей сладкой местиПоследнее, капля моей сладкой мести Сделал тебе что-то, я знаю, тебе понравитсяСахар в шоколаде и специиВкусно, вкусно, ням, вкусноЦвета конфет, о, так хороши Откуси кусочек моего ядовитого тортаЯдовитый тортЯдовитый тортЯдовитый торт Это не моя вина, я увлексяЯ потерял контроль, когда начал печьКрышка смерти горькая для глотанияНе бойся, тебя завтра похоронят Раньше мы рассказывали, под каким номером выступит Украина на Евровидении.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение, Искусство Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter