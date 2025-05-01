Хорватія на Євробаченні: Marko Bošnjak з піснею про солодку помсту Poison Cake

Цьогорічне Євробачення обіцяє нам яскравих виконавців та пісні, сповнені цікавих сенсів. Одним з фаворитів є представник Хорватії на Євробаченні. Розповідаємо в нашому матеріалі, хто представить Хорватію, з якою піснею, та який важкий шлях пройшов виконавець.

Хто представляє Хорватію на Євробаченні 2025

У 2025 році Хорватію на Євробаченні представить Marko Bošnjak (Марко Бошняк) із піснею Poison Cake (Отруйний торт).

Марка Бошняка вважають лідером нового покоління музикантів у Хорватії. Про це пишуть на офіційній сторінці Євробачення. Хлопець не тільки лишає видимий слід у хорватській музиці, а й задає тренди.

Попри доволі молодий вік, а йому 21 рік, Марко отримав багато відзнак та нагород та номінацій. Зокрема премію Porin, яку вручають новим зіркам.

Артист підкорив серця хорватської публіки, коли йому було лише 11 років, виступивши у популярному телешоу Pink’s Stars.

Нині Марко працює над новим стилем у своїй музичній кар’єрі та планує випустити свій дебютний альбом, де кине виклик жанрам та музичним стереотипам.

Хто такий Marko Bošnjak

Хлопець став популярним після перемоги у музичному шоу Pinkove Zvezdice. Народився 11 січня 2004 року у місті Мостар, що в Боснії та Герцеговині. З п’яти років Марко почав співати у церковному хорі разом зі своїми сестрами.

У 5 років він виграв пісенний фестиваль Djeca Pjevaju Isusu. У школі Марка сильно ображали, через те, що він відрізнявся від інших дітей. Через це хлопчику довелося навіть переїхати до Загребу, у Хорватію.

У Загребі він встиг попрацювати у нічних клубах, службах підтримки клієнтів, і навіть у ресторанах KFC. Про роботу у закладі швидкого харчування хлопець розповів вже тоді, коли став популярним, і це приголомшило фанатів. Та він пояснив їм: працювати — не соромно!

У 2023 році він пішов з KFC, аби присвятити себе музиці. Марко також відомий тим, що виступав на прайдах у Загребі, а також брав участь у концерті, кошти з якого пішли для потерпілих у Газі.

У 2024 році Марко оголосив про камінг-аут як гомосексуал. Через це його почали травити у мережі.

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Про що пісня Poison Cake

Пісня Poison Cake розповідає про солодку помсту та відстоювання себе. Марко розповідав, що пісня і про заборонені емоції: гнів, бажання відновити справедливість, задоволення від заслуженої карми та помсти.

Історію про помсту в пісні Марко Бошняк розповідає через метафори. Зокрема відбирання влади у тих, хто на неї не заслуговує, і зловживає нею.

Для самого співака пісня стала звільненням від вимог оточення.

Це гімн для всіх, хто коли-небудь страждав, історія про розрив з токсичними людьми, почуттями та оточенням.

Переклад пісні Poison Cake

На кухні зараз прохолодно

Це буває, коли тебе вкусили

Я помішую і помішую

Смачно наливаю

І я знаю, що тобі це сподобається

Кращий вид справедливості

Я не хочу, щоб усе згоріло

Останнє, крапля моєї солодкої помсти

Останнє, крапля моєї солодкої помсти

Зробив тобі щось, я знаю, тобі сподобається

Цукор у шоколаді та спеції

Смачно, смачно, ням, ням, смачно

Кольори цукерок, о, такі гарні

Відкуси мій отруйний торт, ням!

Отруйний торт

Отруйний торт

Отруйний торт

Відкуси мій отруйний торт

Готував у своєму казані допізна

Ти ніколи не засинаєш

Ти падаєш, падаєш, падаєш

Ти думав, що я слуга-раб

Але я просто змія-змія

Краще тобі схилитися і помолитися

Краще тобі схилитися і помолитися

Поколювання отрути вражає твої вени

Що ти накоїв?

Твої слова звучать невиразно, коли ти падаєш

Останнє, крапля моєї солодкої помсти

Останнє, крапля моєї солодкої помсти

Зробив тобі щось, я знаю, тобі сподобається

Цукор у шоколаді та спеції

Смачно, смачно, ням, смачно

Кольори цукерок, о, такі гарні

Відкуси шматочок мого отруйного торта

Отруйний торт

Отруйний торт

Отруйний торт

Це не моя вина, я захопився

Я втратив контроль, коли почав пекти

Кришка смерті гірка для ковтання

Не бійся, тебе завтра поховають

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