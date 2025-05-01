Хорватія на Євробаченні: Marko Bošnjak з піснею про солодку помсту Poison Cake

Фото Instagram Цьогорічне Євробачення обіцяє нам яскравих виконавців та пісні, сповнені цікавих сенсів. Одним з фаворитів є представник Хорватії на Євробаченні. Розповідаємо в нашому матеріалі, хто представить Хорватію, з якою піснею, та який важкий шлях пройшов виконавець. Хто представляє Хорватію на Євробаченні 2025 У 2025 році Хорватію на Євробаченні представить Marko Bošnjak (Марко Бошняк) із піснею Poison Cake (Отруйний торт). Марка Бошняка вважають лідером нового покоління музикантів у Хорватії. Про це пишуть на офіційній сторінці Євробачення. Хлопець не тільки лишає видимий слід у хорватській музиці, а й задає тренди.Попри доволі молодий вік, а йому 21 рік, Марко отримав багато відзнак та нагород та номінацій. Зокрема премію Porin, яку вручають новим зіркам. Артист підкорив серця хорватської публіки, коли йому було лише 11 років, виступивши у популярному телешоу Pink’s Stars. Нині Марко працює над новим стилем у своїй музичній кар’єрі та планує випустити свій дебютний альбом, де кине виклик жанрам та музичним стереотипам. Хто такий Marko Bošnjak Хлопець став популярним після перемоги у музичному шоу Pinkove Zvezdice. Народився 11 січня 2004 року у місті Мостар, що в Боснії та Герцеговині. З п’яти років Марко почав співати у церковному хорі разом зі своїми сестрами. У 5 років він виграв пісенний фестиваль Djeca Pjevaju Isusu. У школі Марка сильно ображали, через те, що він відрізнявся від інших дітей. Через це хлопчику довелося навіть переїхати до Загребу, у Хорватію. У Загребі він встиг попрацювати у нічних клубах, службах підтримки клієнтів, і навіть у ресторанах KFC. Про роботу у закладі швидкого харчування хлопець розповів вже тоді, коли став популярним, і це приголомшило фанатів. Та він пояснив їм: працювати — не соромно! У 2023 році він пішов з KFC, аби присвятити себе музиці. Марко також відомий тим, що виступав на прайдах у Загребі, а також брав участь у концерті, кошти з якого пішли для потерпілих у Газі. У 2024 році Марко оголосив про камінг-аут як гомосексуал. Через це його почали травити у мережі. Читати на тему Євробачення-2025: що відомо про дату та місце проведення пісенного конкурсу Розповідаємо, які міста Швейцарії змагаються за право проводити пісенний конкурс у 2025 році Про що пісня Poison Cake Пісня Poison Cake розповідає про солодку помсту та відстоювання себе. Марко розповідав, що пісня і про заборонені емоції: гнів, бажання відновити справедливість, задоволення від заслуженої карми та помсти. Історію про помсту в пісні Марко Бошняк розповідає через метафори. Зокрема відбирання влади у тих, хто на неї не заслуговує, і зловживає нею. Для самого співака пісня стала звільненням від вимог оточення. Це гімн для всіх, хто коли-небудь страждав, історія про розрив з токсичними людьми, почуттями та оточенням. Переклад пісні Poison Cake На кухні зараз прохолодноЦе буває, коли тебе вкусилиЯ помішую і помішуюСмачно наливаю І я знаю, що тобі це сподобаєтьсяКращий вид справедливостіЯ не хочу, щоб усе згоріло Останнє, крапля моєї солодкої помстиОстаннє, крапля моєї солодкої помсти Зробив тобі щось, я знаю, тобі сподобаєтьсяЦукор у шоколаді та спеціїСмачно, смачно, ням, ням, смачноКольори цукерок, о, такі гарніВідкуси мій отруйний торт, ням! Отруйний тортОтруйний тортОтруйний торт Відкуси мій отруйний тортГотував у своєму казані допізнаТи ніколи не засинаєшТи падаєш, падаєш, падаєш Ти думав, що я слуга-рабАле я просто змія-зміяКраще тобі схилитися і помолитисяКраще тобі схилитися і помолитися Поколювання отрути вражає твої вениЩо ти накоїв?Твої слова звучать невиразно, коли ти падаєш Останнє, крапля моєї солодкої помстиОстаннє, крапля моєї солодкої помсти Зробив тобі щось, я знаю, тобі сподобаєтьсяЦукор у шоколаді та спеціїСмачно, смачно, ням, смачноКольори цукерок, о, такі гарні Відкуси шматочок мого отруйного тортаОтруйний тортОтруйний тортОтруйний торт Це не моя вина, я захопивсяЯ втратив контроль, коли почав пектиКришка смерті гірка для ковтанняНе бійся, тебе завтра поховають Раніше ми розповідали, під яким номером виступить Україна на Євробаченні.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення, Мистецтво Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter