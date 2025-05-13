Під яким номером виступає Україна на Євробаченні-2025: жеребкування 1-го півфіналу

Стало відомо, під яким номером виступає Україна у першому півфіналі Євробачення-2025. Жеребкування відбулося 28 березня. Суспільне розповіли детальніше про майбутній виступ гурту Ziferblat.

Під яким номером виступатиме Україна на першому півфіналі Євробачення

На пісенному конкурсі Євробачення-2025, який відбудеться у місті Базель (Швейцарія) з 13 по 17 травня, гурт Ziferblat у першому півфіналі виступить під номером 5. Виступ України запланований 13 травня.

— З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. № 5 — чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу, — прокоментували у гурті результати жеребкування.

До фіналу Євробачення пройдуть 20 країн-учасниць. Шість країн потраплять до нього автоматично. Це, зокрема, представники країн великої п’ятірки — Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії, а також країна-господарка Швейцарія.

У першому півфіналі разом з представником від України за право потрапити у фінал змагатимуться:

Швеція;

Словенія;

Ісландія;

Естонія;

Польща;

Португалія;

Нідерланди;

Азербайджан;

Албанія;

Сан-Марино;

Бельгія;

Кіпр.

Раніше сайт Євробачення повідомляв, що країни Великої п’ятірки та переможець Євробачення-2024 вже розподілили між собою, коли й хто віддаватиме свої голоси під час голосування.

В першому півфіналі, 13 травня, право голосувати отримає Швейцарія, Італія та Іспанія. Німеччина, Франція та Велика Британія голосуватимуть у другому півфіналі, 15 травня.

А ще ми розповідали, що Ziferblat представили оновлену версію своєї пісні Bird of Pray. Що змінилося — читай в матеріалі.

