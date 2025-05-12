Под каким номером выступает Украина на Евровидении-2025: жеребьевка 1-го полуфинала

Стало известно, под каким номером выступает Украина в первом полуфинале Евровидения-2025. Жеребьевка прошла 28 марта. Суспільне рассказали подробнее о предстоящем выступлении группы Ziferblat.

Под каким номером выступит Украина на первом полуфинале Евровидения

На песенном конкурсе Евровидения-2025, который состоится в Базеле (Швейцария) с 13 по 17 мая, группа Ziferblat в первом полуфинале выступит под номером 5. Выступление Украины запланировано 13 мая.

— С нетерпением ждем нашей первой большой встречи в Базеле. № 5 — отличный порядковый номер: не в самом начале и не в конце. Для нас это идеальная золотая середина, которая, надеемся, откроет путь в финал, — прокомментировала группа результаты жеребьевки.

В финал Евровидения пройдут 20 стран-участниц. Шесть стран попадут в него автоматически. Это, в частности, представители стран большой пятерки — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также страна-хозяйка Швейцария.

В первом полуфинале вместе с представителем от Украины за право попасть в финал будут соревноваться:

Швеция;

Словения;

Исландия;

Эстония;

Польша;

Португалия;

Нидерланды;

Азербайджан;

Албания;

Сан-Марино;

Бельгия;

Кипр.

Ранее сайт Евровидения сообщал, что страны Большой пятерки и победитель Евровидения-2024 уже распределили между собой, когда и кто будет отдавать свои голоса во время голосования.

В первом полуфинале, 13 мая, право голосовать получат Швейцария, Италия и Испания. Германия, Франция и Великобритания будут голосовать во втором полуфинале, 15 мая.

А мы рассказывали, что Ziferblat представили обновленную версию своей песни Bird of Pray. Что изменилось — читай в материале.

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