Поміркованість та гармонія у житті! Що таке концепція лагом та які її принципи

Швеція — це країна, що відома своєю стабільністю, високим рівнем життя та ефективною соціальною системою, неодноразово визнавалася однією з найщасливіших країн у світі. Секрет їхнього добробуту може частково полягати в унікальному шведському принципі, відомому як лагом.

Це слово в дослідному перекладі означає в міру, поміркованість або достатньо та відображає глибоко вкорінений підхід до життя, який допомагає зберігати баланс у всьому.

Детальніше про те, що таке лагом та навіщо скандинави дотримуються цього принципу — розповідаємо далі у матеріалі.

Зараз також дивляться

Що таке лагом

Лагом — це шведська концепція життя, що відображає прагнення до поміркованості, ефективності та гармонії в усіх аспектах життя: від робочого простору до домашнього затишку, від особистих стосунків до ставлення до природи.

Якщо узагальнити, шведська філософія життя лагом побудована на принципу збалансованості або ж розумного споживання у житті. Ця концепція навчає людей розуміти, коли їм достатньо чогось і більше не потрібно, але водночас не обмежує жодних її потреб чи бажань.

Лагом має велике значення в різних аспектах життя, включаючи роботу, особисті стосунки, спосіб життя, споживання та навіть екологічну стійкість.

Як концепцію лагом застосовують у житті

У харчуванні

Філософія лагом ефективно застосовується шведами у харчуванні. Приміром, у них заведено, що кожен сам собі насипає порцію їжі, навіть у гостях. Ти можеш насипати скільки захочеш, але важливо усе з’їсти. Усе через те, що вважається поганим тоном залишати їжу на тарілці.

Загалом, лагом заохочує споживання їжі в помірних кількостях, уникаючи переїдання. Це означає їсти достатньо для задоволення голоду, але не переїдати.

У повсякденному житті

Ця філософія широко використовується шведами й у повсякденному житті. Наприклад, лагом сприяє здоровому балансу між роботою та відпочинком, відкидаючи ідею перепрацювання на користь ефективності та достатнього часу для відновлення.

Також лагом — це й про поміркованість у використання ресурсів та охорона довкілля. Він вчить бути eco-friendly і не засмічувати нашу планету.

У дизайні

Лагом як філософія знайшов своє відображення не тільки у повсякденному житті, але й у дизайні інтер’єру, де він пропагує простоту, практичність та довговічність.

Якщо шведи роблять ремонт, дотримуючись цього принципу, вони використовують просту кольорову гамму, спокійні світлі тони та відтінки. Основним критерієм є функціональність усіх меблів та предметів інтер’єру, але декоративні елементи теж присутні.

Зазначимо, що стиль лагом в інтер’єрі — це про мінімалізм та організовану систему зберігання речей. Також при створенні дизайну будинку у цьому стилі, важливими елементами будуть гардеробна, комора або просто велика кількість відкритих або закритих шаф і полиць, на яких можна впорядкувати все необхідне.

У моді

Лагом у моді відображається через прості, але елегантні речі. Він віддає перевагу класичному стилю, який не виходить з моди, замість швидкоплинних трендів. Крім того, концепція лагом спонукає до вибору одягу вищої якості, який прослужить довше, замість великої кількості дешевих речей.

Також шведи вважають, що варто надавати перевагу практичним речам. Тож основним правилом у Швеції є вдягнутися відповідно до погоди.

Раніше ми розповідали, як підготуватись до мандрівки за кордон під час війни.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.