Хто цього року отримав Нобелівську премію миру — рішення здивувало

У п’ятницю, 10 жовтня, Норвезький Нобелівський комітет оголосив ім’я цьогорічної лауреатки премії миру. Високої міжнародної відзнаки удостоїлася венесуельська політична діячка та лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо. Про це повідомили у Twitter на офіційній сторінці Нобелівського комітету.

Як зазначили представники комітету, рішення ухвалене за її багаторічну боротьбу за демократичні права венесуельського народу та зусилля, спрямовані на мирний перехід країни від диктатури до демократії.

Мачадо відома як одна з найпослідовніших критикинь режиму Ніколаса Мадуро. Вона неодноразово ставала об’єктом переслідувань, але продовжує закликати до вільних виборів, прав людини та політичних змін у Венесуелі.

Що означає ця нагорода

Нобелівська премія миру — одна з найшанованіших відзнак у світі. Її щороку вручають людям або організаціям, які зробили значний внесок у справу миру, демократії та співпраці між народами.

Згідно із заповітом Альфреда Нобеля, премія має відзначати тих, хто зробив найбільше для зміцнення дружби між народами, ліквідації або зменшення армій та сприяння мирним угодам.

Попри те, що цьогоріч лауреаткою стала Марія Коріна Мачадо, у світових політичних колах активно обговорюють імена інших можливих претендентів на премію. Серед них — президент США Дональд Трамп, який, за власними словами, вважає себе недооціненим як миротворець.

