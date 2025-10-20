Ремонт укриттів повним ходом: як Швеція готується до можливої агресії РФ

На тлі зростаючої загрози з боку Росії Швеція активно посилює свою цивільну оборону, оновлюючи десятки укриттів і збільшуючи бюджет на ці цілі. Читай у матеріалі, що відомо про ситуацію у Швеції станом на зараз.

Активна реставрація укриттів: ситуація в Швеції

Щорічно країна планує виділяти 100 мільйонів крон (приблизно 9 мільйонів доларів), щоб реставрувати сховища, побудовані ще в минулому столітті. Процес розпочався минулого року, і нині в активній фазі перебуває ремонт 24 великих укриттів, здатних вмістити понад тисячу людей кожне. Про це повідомили в ефірі Єдиного телемарафону.

Загалом у Швеції налічується близько 64 тисяч укриттів, переважно з часів Другої світової та холодної війни. Однак експерти зазначають, що поточного фінансування може бути недостатньо для повного оновлення всіх об’єктів.

100 мільйонів на рік — це замало для всіх 64 тисяч. Але, я думаю, це залежить від уряду, скільки часу він хоче виділяти на це гроші. Але уряд має намір відремонтувати усі укриття в Швеції.

, — коментує ситуацію представник влади.

Прикладом оновленого об’єкта є укриття в центрі Стокгольма, розташоване під паркінгом у скелі. Воно було відреставроване минулого місяця і може прихистити 1200 людей під час атаки. Сховище витримує вибухи, уламки, хімічні, біологічні та радіоактивні загрози, забезпечуючи герметичність.

Крім реставрації, Швеція оновила буклет з рекомендаціями щодо цивільної оборони — вперше з часів холодної війни. Документ тепер включає поради з самооборони, психологічного захисту, цифрової безпеки та дій під час повітряних атак. Однак не всі шведи відчувають себе добре підготовленими.

Стокгольм вважає військову загрозу реальною, не виключаючи збройного нападу з боку Москви. Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що Кремль посилює диверсійні та розвідувальні операції, і атака на країни НАТО може статися набагато раніше, ніж прогнозують у Європі.



Раніше ми повідомляли, що у Києві будують протирадіаційні укриття — читай у матеріалі деталі будівництва.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!