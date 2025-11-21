Коли матч Україна — Швеція: дата та місце проведення поєдинку

Збірна України з футболу зустрінеться зі Швецією в півфіналі плей-офф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року.

Читай у матеріалі, коли відбудеться матч у якому місті, де купити квитки та також де можна дивитись трансляцію.

Коли матч Україна — Швеція: дата, місце, час проведення гри

Поєдинок відбудеться 26 березня 2026 року, а час початку матчу — орієнтовно 18:00 за центральноєвропейським часом (19:00 за київським). Точний час іще не підтверджено офіційно, оскільки жеребкування відбулося лише 20 листопада.

Матч пройде в рамках шляху B плей-офф, де переможець півфіналу Україна — Швеція зустрінеться у фіналі з переможцем пари Польща — Албанія 31 березня 2026 року.

Місце проведення поєдинку Україна — Швеція поки не визначено, але через повномасштабне вторгнення в Україну гра, ймовірно, відбудеться на нейтральному полі — скоріш за все в Польщі.

Квитки на матч іще не надійшли в продаж, оскільки деталі щодо стадіону та часу не фіналізовано. Очікується, що продаж стартує ближче до дати поєдинку через офіційні канали УЄФА чи національних федерацій. Ціни на квитки зазвичай варіюються від 20 до 100 євро залежно від сектора, але точні цифри будуть відомі пізніше.

Трансляцію матчу в Україні, за традицією для ігор національної збірної, можна очікувати на каналах Суспільного мовлення, а саме Суспільне Спорт та платформі MEGOGO. Точний список трансляторів буде оголошено ближче до березня 2026 року.

Прогнози експертів щодо переможця розділилися: одні віддають перевагу Україні завдяки сильній грі в групі D (де команда дала бій Франції), інші — Швеції через зіркових форвардів Олександра Ісака та Віктора Ґьокереша.

Цей матч — ключовий для України в боротьбі за путівку на ЧС-2026, де залишилося чотири місця від Європи. Переможці плей-офф приєднаються до вже кваліфікованих команд на турнірі в США, Канаді та Мексиці.

Україна — Швеція: історія зустрічей

Загалом збірна України зіграла проти шведів 5 матчів — серед них є три товариські гри а також два поєдинки на Євро.

Швеція — Україна — 0:1, товариська гра у 2008 році, в місті Сульна; Швеція — Україна — 1:1(4:5 по пенальті), товариська гра у 2011 р., місто Строволос; Україна — Швеція — 0:1, товариська гра 2011 року в Харкові; Україна — Швеція — 2:1, Євро-2012 в Києві; Україна — Швеція — 2:1, Євро-2021 в Глазго.

Раніше ми писали, яке місце посіла Україна у турнірній таблиці ЧС-2026 — читай у матеріалі, яку позицію зайняла наша збірна.

