Ремонт укрытий полным ходом: как Швеция готовится к возможной агрессии РФ

На фоне растущей угрозы со стороны России Швеция активно усиливает свою гражданскую оборону, обновляя десятки укрытий и увеличивая бюджет на эти цели. Читай в материале, что известно о ситуации в Швеции по состоянию на данный момент.

Активная реставрация укрытий: ситуация в Швеции

Ежегодно страна планирует выделять 100 миллионов крон (около 9 миллионов долларов), чтобы реставрировать хранилища, построенные еще в прошлом веке. Процесс начался в прошлом году, и сейчас в активной фазе находится ремонт 24 крупных укрытий, способных вместить более тысячи человек каждое. Об этом сообщили в эфире Единого телемарафона.

В Швеции насчитывается около 64 тысяч укрытий, преимущественно со времен Второй мировой и холодной войны. Однако эксперты отмечают, что текущего финансирования может оказаться недостаточно для полного обновления всех объектов.

100 миллионов в год — это мало для всех 64 тысяч. Но, я думаю, это зависит от правительства, сколько времени оно хочет выделять на это деньги. Но правительство намерено отремонтировать все укрытия в Швеции.

, — комментирует ситуацию представитель власти.

Примером обновленного объекта является укрытие в центре Стокгольма, расположенное под паркингом у скалы. Оно было отреставрировано в прошлом месяце и может приютить 1200 человек во время атаки. Хранилище выдерживает взрывы, обломки, химические, биологические и радиоактивные угрозы, обеспечивая герметичность.

Кроме реставрации Швеция обновила буклет с рекомендациями по гражданской обороне — впервые со времен холодной войны. Документ теперь включает советы по самообороне, психологической защите, цифровой безопасности и действиям во время воздушных атак. Однако не все шведы чувствуют себя хорошо подготовленными.

Стокгольм считает военную угрозу реальной, не исключая вооруженного нападения со стороны Москвы. Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что Кремль усиливает диверсионные и разведывательные операции, и атака на страны НАТО может произойти гораздо раньше прогнозируемых в Европе.



