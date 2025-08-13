Нобелівська премія миру: хто і чому номінує Трампа на найпрестижнішу нагороду

Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що вважає: його недооцінюють як миротворця. Трамп навіть не приховує, що прагне Нобелівської премії миру — не лише як символічного визнання, а і як доказу того, що його дипломатичні ініціативи мають глобальне значення.

Та цьогоріч у Трампа з’явиться реальний шанс отримати бажану винагороду: кілька політичних лідерів вже запропонували його кандидатуру Нобелівському комітету.

Хто саме висуває Дональда Трампа на премію, за що її дають, і чи високі нинішні шанси американського лідера — читай у матеріалі.

Нобелівська премія миру для Дональда Трампа

Щодо істинних мотивів самого Трампа, то у них не останню роль відіграє бажання перевершити своїх попередників. Він не раз порівнював себе із президентом Бараком Обамою, який був нагороджений Нобелівською премією 2009 року ще на початку свого президентства.

Та Дональд Трамп вважає, що він зробив набагато більше для реального зниження міжнародної напруженості — зокрема через останні миротворчі угоди на Кавказі, посередництво між Ізраїлем та Іраном, а також у кризах між Індією та Пакистаном.

Розуміючи прагнення президента Америки отримати Нобелівську премію миру, деякі світові лідери вже висувають його в номінанти. І цей крок має і моральний, і політичний, і цілком прагматичний підтекст.

Хто пропонує Трампа на Нобелівську премію миру

На початку липня 2025 року прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на зустрічі в Білому домі особисто вручив Трампу копію листа про офіційну номінацію на Нобелівську премію миру, в якому відзначалися його зусилля з встановлення дипломатичних відносин Ізраїлю з ОАЕ (Об’єднаними Арабськими Еміратами) та Бахрейном. А також роль Трампа у сприянні миру на Близькому Сході, зокрема встановлення перемир’я з Палестиною і її союзниками.

Текст листа, окрім констатації фактів, містив і відверті лестощі. Серед іншого, Нетаньягу писав:

У ці часи великих історичних змін я не можу уявити собі нікого, хто б більше заслуговував на Нобелівську премію миру, ніж президент Трамп.

Але прем’єр-міністр Ізраїлю не був першим, хто запропонував Трампа Нобелівському комітету. Ще у червні 2025 року Пакистан номінував американського лідера за “вирішальне дипломатичне втручання” під час кризи між Індією та Пакистаном, завдяки чому вдалося зняти напругу між країнами.

На початку серпня цього року Камбоджа також офіційно номінувала Трампа за те, що він допоміг припинити жорстокий прикордонний конфлікт із Таїландом. Мається на увазі його “рішуча дипломатія“. Хоча незалежні аналітики називають це дипломатичним жестом фальшивої дипломатії — для покращення стосунків із США.

І от остання новина: лідери історично ворогуючих між собою Вірменії та Азербайджану висловили підтримку номінації Трампа за внесок у мир на Південному Кавказі.

Це сталося після підписання нещодавньої мирної угоди, яка врегульовує давній конфлікт країн.

Загалом, союзники та партнери США, такі як Ізраїль чи Азербайджан розглядають номінацію Трампа на Нобелівську премію миру як спосіб подякувати за посередництво та підсилити власні дипломатичні позиції.

А держави, що прагнуть покращити відносини із США, наприклад, Камбоджа чи Пакистан, таким чином бажають здобути прихильність Трампа.

Щодо самого американського президента, то для нього Нобелівська премія миру — це, по суті, своєрідна медаль миротворця, яка б нарешті закріпила у віках його омріяний імідж.

Що таке Нобелівська премія миру і за що її дають

Нобелівську премію миру започаткував Альфред Нобель у своєму заповіті ще у 1895-96 роках. Він залишив статок для щорічного винагородження тих, хто зробив найбільший внесок у “братерство між націями, скорочення армій, організацію мирних конгресів”.

Першу Нобелівську премію вручили 1901 року — поділили між Жаном Генрі Дюнантом, засновником Червоного Хреста і Фредеріком Пасі — за діяльність у сфері дипломатії.

Станом на 2024 рік її отримали 111 осіб та 28 організацій.

