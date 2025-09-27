Стиль життя Техно

Злиті бази даних і масові звільнення: кого номінували на премію Дарвіна для ШІ

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Вересня 2025, 17:00 3 хв.
Премія Дарвіна для ШІ
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь