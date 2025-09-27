Злиті бази даних і масові звільнення: кого номінували на премію Дарвіна для ШІ

З розвитком технологій і в першу чергу штучного інтелекту довелося запровадити і нову премію, яка відстежує та нагороджує “почесним званням” за найбільші провали ШІ. Переможців визначають шляхом голосування. Люди зможуть долучитися до нього у січні 2026 року. Результати найбільших провалів ШІ представлять у лютому 2026.

Найбільші провали ШІ: створили спеціальну антипремію

24 Техно ділиться, що нова ініціатива має на меті розповісти та підсвітити найбільші провали штучного інтелекту. Це своєрідне заспокоєння для тих людей, які бояться, що штучний інтелект позбавить їх професії.

А ще антипремія покликана показати безвідповідальність людей, які впроваджують такі технології. Проект матиме назву Премія Дарвіна для ШІ.

Нагадаємо, премію Дарвіна присуджують людям за найбезглуздішу смерть. Найпопулярнішим є випадок смерті юриста, який вирішив довести, що вікна у хмарочосі міцні. Чоловік кинувся з розмаху на скло. І загинув. Парадокс у тому, що саме скло витримало, а от віконна рама ні.

Так чоловік впав з 24 поверху і помер. Це трапилося у 1993 році. Премію Дарвіна за щось безглузде перенесли і у світ технологій.

Організатори не хочуть висміювати штучний інтелект і його розвиток. Натомість хочуть привернути увагу до людського фактора, який провокує провали.

Ми вже досягли такого прогресу, що передали машинам навіть ухвалення поганих рішень, — жартують засновники премії.

Організатори майбутнього конкурсу кажуть, що ШІ подібний до бензопили або ядерного реактора. І в наслідках винен не інструмент, а людина, яка його неправильно використовує.

На номінацію Премії Дарвіна для ШІ можна потрапити за такими категоріями:

Випадок повинен мати участь ШІ. Ситуація повинна демонструвати видатну недалекоглядність. Додаткові бали можна отримати, якщо ситуація, створена за вини ШІ, мала великий вплив на суспільство або попередження були проігноровані.

На премію 2026 року претендують компанія SaaStr, де ШІ-агент випадково видалив робочу базу даних компанії, а потім спробував “замести сліди”. А ще претендують на премію Дарвіна для ШІ бізнес Taco Bell — де завдяки ШІ люди мали робити замовлення, але все пішло не за планом.

Номінацію отримав і виконавчий продюсер Xbox Game Studios Publishing Метт Тернбулл за звільнення компанією Microsoft 9000 співробітників. Виною хвилі звільнень став пост Метта у LinkedIn про те, що ChatGPT та Copilot нібито можуть зменшити емоційне та когнітивне навантаження.

Як безпечно користуватися ШІ

Ось кілька правил, як користуватися ШІ, аби він не використав чутливі та конфіденційні дані проти тебе.

Не ділися з ШІ закритими даними — про свої картки, себе, паспортними даними тощо. Не повідомляй про те, де живеш, ким працюєш тощо. Не закидуй у ШІ робочу інформацію — закриті документи, бізнес-плани, конфіденційну інформацію. Перед використанням ШІ ознайомся з його політикою та умовами роботи, дізнайся, які дані він збирає. Якщо можна не реєструвати акаунт, і використовувати штучний інтелект з браузера в режимі інкогніто — так і роби. Постійно вивчай нову інформацію щодо ШІ.

Якщо тобі потрібно змоделювати ситуацію, використовуй кодові символи, а не реальні імена. Наприклад, “Що робити, якщо працівник компанії Х розголошує дані про Y, а це заборонено контрактом?”

Перед тим як поділитися згенерованою інформацією, ретельно її перевір. Краще кілька разів. І загалом використовуй штучний інтелект для розширення думок і контекстів, а не для створення.

