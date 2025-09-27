Слитые базы данных и массовые увольнения: кого номинировали на премию Дарвина для ИИ

С развитием технологий и, в первую очередь искусственного интеллекта, пришлось ввести и новую премию, которая отслеживает и награждает “почетным званием” за самые большие провалы ИИ. Победителей определяют путём голосования. Люди смогут приобщиться к нему в январе 2026 года. Результаты самых больших провалов ИИ представят в феврале 2026 года.

Самые большие провалы ИИ: создали специальную антипремию

24 Техно делится, что новая инициатива имеет целью рассказать и подсветить наибольшие провалы искусственного интеллекта. Это своеобразное успокоение для людей, которые боятся, что искусственный интеллект лишит их профессии.

А еще антипремия призвана показать безответственность людей, внедряющих такие технологии. Проект будет называться Премия Дарвина для ИИ.

Напомним, премию Дарвина присуждают людям за самую нелепую смерть. Самым популярным является случай смерти юриста, который решил доказать, что окна в небоскребе крепкие. Мужчина бросился с разгона на стекло. И погиб. Парадокс в том, что стекло выдержало, а вот оконная рама нет.

Так мужчина упал с 24 этажа и скончался. Это произошло в 1993 году. Премию Дарвина за нелепые вещи перенесли и в мир технологий.

Организаторы не хотят высмеивать искусственный интеллект и его развитие. Зато хотят привлечь внимание к человеческому фактору, который провоцирует провал.

Мы уже добились такого прогресса, что передали машинам даже принятие плохих решений, — шутят организаторы премии.

Организаторы будущего конкурса говорят, что ИИ подобен бензопиле или ядерному реактору. И в последствиях виноват не инструмент, а человек, который неправильно его использует.

На номинацию Премии Дарвина для ИИ можно попасть по следующим категориям:

В случае должен участвовать ИИ. Ситуация должна демонстрировать выдающуюся недальновидность. Дополнительные баллы можно получить, если ситуация, созданная по вине ИИ, оказала большое влияние на общество или предупреждения были проигнорированы.

На премию 2026 года претендуют компания SaaStr, где ИИ-агент случайно удалил рабочую базу данных компании, а затем попытался “замести следы”. А еще претендуют на премию Дарвина для ИИ бизнес Taco Bell — где благодаря ИИ люди должны были делать заказы, но все пошло не по плану.

Номинацию получил и исполнительный продюсер Xbox Game Studios Publishing Мэтт Тернбулл за увольнение компанией Microsoft 9000 сотрудников. Виной волны увольнений стал пост Мэтта в LinkedIn о том, что ChatGPT и Copilot якобы могут уменьшить эмоциональную и когнитивную нагрузку.

Как безопасно пользоваться ИИ

Вот несколько правил, как использовать ИИ, чтобы он не использовал чувствительные и конфиденциальные данные против тебя.

Не делись с ИИ закрытыми данными — о своих картах, о себе, паспортных данных и т.д. Не сообщай о том, где живешь, кем работаешь и т.д. Не забрасывай в ИИ рабочую информацию — закрытые документы, бизнес-планы, конфиденциальную информацию. Перед использованием ИИ ознакомься с его политикой и условиями работы, узнай, какие данные он собирает. Если можно не регистрировать аккаунт, и использовать искусственный интеллект из браузера в режиме инкогнито — так и делай. Постоянно изучай новую информацию о ИИ.

Если нужно смоделировать ситуацию, используй кодовые символы, а не реальные имена. К примеру, “Что делать, если работник компании Х разглашает данные об Y, а это запрещено контрактом?”

Перед тем, как поделиться сгенерированной информацией, тщательно ее проверь. Лучше даже несколько раз. И вообще используй искусственный интеллект для расширения мыслей и контекстов, а не для создания.

