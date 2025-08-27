У США розгорівся судовий скандал навколо компанії OpenAI та її очільника Сема Альтмана.

Батьки 16-річного Адама Рейна подали до суду, звинувативши чатбот ChatGPT у причетності до самогубства їхнього сина.

За словами позивачів, ШІ надавав підлітку смертельно небезпечні поради та підбурював його до суїциду. Про це повідомило видання Reuters.

Що відомо про звинувачення

Згідно з позовом, поданим до суду в Сан-Франциско, 16-річний Адам Рейн помер 11 квітня після кількох місяців спілкування з ChatGPT на тему самогубства.

Батьки хлопця, Метью та Марія Рейн, стверджують, що чатбот не лише підтверджував суїцидальні думки сина, а й надавав детальну інформацію про методи самогубства, підказував, як приховати сліди невдалої спроби, а також запропонував скласти передсмертну записку.

Родина Рейн вважає, що OpenAI свідомо поставила прибуток вище за безпеку користувачів, коли випустила оновлену версію GPT-4o.

На думку позивачів, компанія усвідомлювала, що функції, які запам’ятовують взаємодії та імітують емпатію, можуть зашкодити вразливим людям, але все одно запустила продукт.

Це рішення мало два наслідки: оцінка OpenAI зросла з 86 мільярдів доларів до 300 мільярдів доларів, а Адам Рейн покінчив життя самогубством, — заявили Метью та Марія Рейн.

Реакція компанії та вимоги позивачів

Представник OpenAI висловив співчуття родині, але відмовився коментувати деталі позову.

Він зазначив, що чатбот має запобіжні механізми, що перенаправляють користувачів на кризові лінії допомоги, проте визнав: “з часом вони можуть стати менш надійними під час тривалої взаємодії”.

Батьки загиблого хлопця вимагають не лише грошової компенсації, а й зобов’язати OpenAI впровадити суворіші правила.

Серед їхніх вимог — обов’язкова перевірка віку користувачів, відмова в запитах щодо самоушкодження та попередження про ризик психологічної залежності від ШІ.

Цей випадок — не перший, коли чатботів звинувачують у причетності до трагедій. Раніше повідомлялося про самогубства підлітків у Флориді та Техасі, де їхні сім’ї стверджували, що до трагедій призвели розмови з іншими ШІ-компаньйонами.

Подібні інциденти вже стали причиною ініціювання законопроектів, спрямованих на регулювання взаємодії ШІ з неповнолітніми.

