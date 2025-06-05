На Burning Man и в эфире ICTV2: Николай Луценко снова прогнозирует для страны и мира

Николай Луценко снова в эфире. Легендарный ведущий, чей прогноз погоды стал настоящим телевизионным феноменом, возвращается на ICTV2.

На его позитиве и энергии выросло несколько поколений зрителей. Он не просто сообщает, будет дождь или солнце — он просто умеет поднять настроение и добавить надежды даже в пасмурный день.

Теперь Николай снова обратится к зрителям — не только с прогнозом для Украины, а с посланием ко всему миру на фестивале Burning Man.

Миколина погода снова в эфире

С 9 июня на ICTV2 возвращается обновленная Миколина погода. Каждое утро с понедельника по пятницу в программе Ранок у великому місті будет звучать хорошо знакомая фраза: Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. И эта фраза, признается сам Луценко, сегодня приобретает новый смысл.

Николай Николаевич говорит:

— Для меня самого было неожиданным такое возвращение, но сила единения и хорошие прогнозы — это же наше оружие сейчас.

Даже в самые темные времена, когда на сердце и за окном тревога, мы можем найти свет друг в друге.

Но это еще не все. Телеведущий еще и озвучит глобальный прогноз для всего человечества: Get Ready!

Так называется инсталляция, которую украинская команда готовит к легендарному фестивалю Burning Man. Ее авторы — художник Алексей Сай и Виталий Дейнега. А свой голос проекту подарил незабываемый Николай Луценко.

Где посмотреть Get Ready! та Миколину погоду

У тебя есть уникальная возможность воочию увидеть украинскую арт-инсталляцию, которая вскоре будет поражать сознание всего Burning Man.

Без визы, билетов и пылевых бурь пустыни Невады — а просто в центре столицы. Инсталляцию установят прямо на Софийской площади, чтобы все желающие могли присоединиться к проекту.

Торжественное открытие — 7 июня в 19:00. На то, чтобы увидеть инсталляцию, у тебя будет всего несколько дней — с 7 по 9 июня.

А с 9 июня каждое утро к экранам будет тянуть другая легенда — Миколина погода — снова в эфире ICTV2, в программе Ранок у великому місті, в 7:00 с понедельника по пятницу.

Прошлогодняя инсталляция украинских художников I’m Fine на Burning Man оставила неизгладимые впечатления. Уверены, нынешний Get Ready! также вызовет в мире немалую огласку.

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