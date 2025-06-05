На Burning Man та в ефірі ICTV2: Микола Луценко знову прогнозує для країни та світу

Микола Луценко знову в ефірі. Легендарний ведучий, чий прогноз погоди став справжнім телевізійним феноменом, повертається на ICTV2.

На його позитиві та енергії виросло кілька поколінь глядачів. Він не просто повідомляє, буде дощ чи сонце — він просто вміє підняти настрій і додати надії навіть у хмарний день.

Тепер пан Микола знову звернеться до глядачів — не лише з прогнозом для України, а з посланням до всього світу на фестивалі Burning Man.

Миколина погода знову в ефірі

З 9 червня на ICTV2 повертається оновлена Миколина погода. Щоранку з понеділка по п’ятницю у програмі Ранок у великому місті звучатиме добре знайома фраза: Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. І ця фраза, зізнається сам Луценко, сьогодні набуває нового сенсу.

Микола Миколайович каже:

— Для мене самого було неочікуваним таке повернення, та сила єднання і добрі прогнози — то ж наша зброя зараз.

Навіть у найтемніші часи, коли на серці й за вікном тривога, ми можемо знайти світло одне в одному.

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Але це ще не все. Цього літа телеведучий ще й озвучить глобальний прогноз для всього людства: Get Ready!

Таку назву має інсталяція, яку українська команда готує до легендарного фестивалю Burning Man. Її автори — художник Олексій Сай та Віталій Дейнега. А свій голос проекту подарував незабутній Микола Луценко.

Де подивитися Get Ready! та Миколину погоду

У тебе є унікальна можливість на власні очі побачити українську арт-інсталяцію, яка незабаром вражатиме уявою весь Burning Man.

Без візи, квитків і пилових бур пустелі Невади, а просто у центрі столиці. Інсталяцію встановлять на Софійські площі, аби всі охочі могли долучитися до проекту.

Урочисте відкриття — 7 червня о 19:00. На те, щоб побачити інсталяцію, у тебе буде лише декілька днів — з 7 до 9 червня.

А з 9 червня щоранку до екранів тягнутиме інша легенда — Миколина погода знову в ефірі ICTV2, у програмі Ранок у великому місті, о 7:00 з понеділка по п’ятницю.

Торішня інсталяція українських митців Iʼm Fine на Burning Man залишила незабутні враження. Упевнені, цьогорічний Get Ready! також зчинить у світі чималий розголос.

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