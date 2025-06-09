Burning Man 2025: що це за подія та скільки коштують квитки

Щороку у пустелі штату Невада в США проходить подія Burning Man. Хоча більшість людей називають це фестивалем, організатори відмовляються від цієї назви. Вони кажуть, що це спільнота, тимчасове місто або ж глобальний культурний рух. Багато творчих людей хоче потрапити на цю подію. Ми розповімо про Burning Man 2025 та традиції заходу.

Що таке Burning Man

Насамперед треба зрозуміти, що таке Burning Man. Ми вже знаємо, що організатори не називають це фестивалем, але що відбувається у пустелі? Burning Man з’явився у 1986 році, подія триває тиждень. З останнього понеділка серпня (з 00:00, тому збираються ще в неділю) і до 1 вересня — Дня праці у США.

У пустелі встановлюють твори сучасного мистецтва, часто фантастичних форм. Деякі фігури спалюють наприкінці тижня ті, хто їх встановив.

Також традиційно у суботу спалюють велику фігуру, яка є символом усього дійства, адже подія фактично переводиться як чоловік, що палає.

Кожного року перед Burning Man встановлюють іншу фігуру, а проектувати її на наступний рік починають ледь не після закінчення події.

Увесь тиждень багато учасників ходять у костюмах персонажів із творів мистецтва та культури, звірів, предметів тощо. Тут також виступають артисти, на різних платформах цілодобово грають діджеї, тут навіть можна зустріти різних зірок.

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Але головним правилом Burning Man є те, що кожен учасник відповідальний за своє життєзабезпечення (харчування, воду, захист від спеки, вітру, холоду, місце для ночівлі тощо). А найголовніше — кожна людина має очистити пустелю від будь-яких слідів свого перебування.

Burning Man 2025: дата та місце проведення

Традиційно Burning Man 2025 пройде у пустелі Блек-Рок, яка розташована у штаті Невада. У 2025 році подія триватиме з 24 серпня (неділя) по 1 вересня (понеділок).

Ціни на Burning man 2025 — від 550 доларів. Кожен квиток має своє значення, пояснюють організатори:

квиток за 550 доларів надає доступ для відвідування фестивалю;

квиток за 650 доларів надає доступ до творчого простору, до якого можна докласти свої зусилля;

квиток за 750 доларів покриває всі операційні витрати на одного учасника Блек-Рот-сіті;

квиток за 950 доларів підтримує мистецькі гранти та операційні витрати;

квиток за 1500 доларів допомагає отримати доступ до Блек-Рок-Сіті й для інших учасників через програми Renaissance, Ticket Aid та Resilience Ticket;

квиток за 3000 доларів дає можливість для інклюзивного святкування у майбутньому для всіх охочих.

Придбати квитки можна на сайті Tixel. Там продають квитки не лише організатори, а й учасники, які з різних причин не зможуть відвідати фестиваль.

Україна не одноразово брала участь у Burning Man та представляла свою інсталяцію. Згадай, якою була інсталяція від України на Burning Man у 2023 році.

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