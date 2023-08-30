Народжена у вогні: якою буде інсталяція від України на Burning Man 2023

Burning Man — одна з найкультовіших подій у світовій культурі. Саме через неї у вересні митці з усього світу з’їжджаються до пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США), аби показати свої роботи, а згодом — спалити їх.

Інсталяція від України на Burning Man 2023

Цьогоріч Україна внесе зміни у правила культової події, адже вогонь українську скульптуру не спалить, а відкриє у ній нове життя.

Завтра Україна пролунає в усіх куточках планети не з війною, а з мистецтвом, — пише засновник фонду Повернись Живим і медіапроекту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

За словами Віталія Дейнеги, ця скульптура буде спалена першою на Burning Man 2023. Проект готувався близько року спільно американською партнеркою Аллою Лопаткіною, митцями Олексієм Саєм та Богданою Косміною. Також над витвором мистецтва заввишки вісім метрів працювала велика команда людей, щоб створити символ єдності та непохитності українського духу.

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Як запевняють самі автори, таємнича скульптура символізуватиме те, що сталось з Україною та її людьми. Як саме? Стане відомо лише після того, як буде спалено зовнішню коробку.

Вона оббита дошками так, як ми оббиваємо памʼятники, щоб вберегти їх від обстрілів. Але завтра ці дошки згорять і у взаємодії з вогнем щось народиться. Щось, що пройшло крізь вогонь і стало сильнішим ніж будь-коли до цього. Щось дуже схоже на Україну і кожного з нас, — розповідає Віталій Дейнега.

Художники прагнуть своїм творінням змінити уявлення про Україну у світі та показати, наскільки наша нація мужня та сильна у своїй боротьбі за свободу, а українська культура — сучасна та самобутня.

Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю, чи колись до цього були скульптури, які через спалення народжувались, а не зникали. Всі, хто знає задум — в захваті, — каже Дейнега.

З перших днів повномасштабної війни ще один представник українського мистецтва, соліст Андрій Хливинюк, приєднався до захисту країни, а його виконання Ой у лузі червона калина стало одним із символів нашої боротьби. Читай, що розповів Андрій Хливнюк про війну, благодійні концерти та мистецтво.

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