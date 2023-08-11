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Щоразу відчуваєш провину, коли залишаєш побратимів. Андрій Хливнюк про війну, благодійні концерти та мистецтво

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Серпня 2023, 10:00
Андрій Хливнюк: інтерв’ю про війну та благодійні концерти
Фото: Instagram

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