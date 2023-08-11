Щоразу відчуваєш провину, коли залишаєш побратимів. Андрій Хливнюк про війну, благодійні концерти та мистецтво

Кожен, напевно, чув хоч кілька пісень гурту Бумбокс: запальна Поліна, лірична Наодинці й чи не найпопулярніша Вахтерам.

Хоча гурт має пісні російською мовою, утім з 2014 року відмовився від виступів у Росії. А з перших днів повномасштабної війни соліст Андрій Хливинюк приєднався до захисту країни, а його виконання Ой у лузі червона калина стало одним із символів нашої боротьби.

Андрій Хливнюк й зараз служить на фронті, він оператор ударних дронів на Півдні. Але інколи він їздить на благодійні концерти, щоб зібрати кошти для українців.

Зараз також дивляться

Нещодавно артист їздив з благодійним концертом до Лондона, там він дав інтерв’ю Стівену Сакуру для програми HARDtalk та розповів про те, як бути солдатом й артистом водночас.

Щоразу почуваєшся винним, коли залишаєш побратимів

Андрій Хливнюк каже, що це неабиякий контраст — бути на фронті, а потім виступати у Лондоні. Але він радий бачити, як люди живуть мирним життям. Утім, щоразу відчуває почуття провини, коли залишає побратимів.

— Ти почуваєшся винним. Кажеш собі, що це дуже важлива робота, що ти збереш якісь пожертви, принесеш новини, щоб розповісти людям у всьому світі про те, що відбувається і яка допомога нам потрібна.

Але ти почуваєшся винним, бо залишаєш там свій екіпаж. І дуже хвилюєшся за людей, бо їм бракує одного або двох із вас.

Я маю невеликий загін бойових безпілотників, я знаю, що через брак пілота вони виконуватимуть іншу роботу, можливо, більш небезпечну. Розумієш, що хочеш повернутися якомога швидше, — каже він.

Розповідає, що приєднався до захисту країни, адже треба захищати рідних. Усе відбувається вдома, тому вибору немає.

— Наших дітей обстрілювали, мою колишню дружину, моїх маленьких дітей, мою маму. Я дорослий сильний чоловік віком за 40 років, і є люди, яким потрібна моя допомога, тому що вони опинилися під вогнем. Їхні будинки ось-ось будуть зруйновані, і, на жаль, людей пограбують, а деяких зґвалтують.

Так що ти не думаєш багато про це. Ти просто ідеш захищати, тому що це відбувається у тебе вдома. Я думаю, ви б вчинили так само. Насправді, ви не маєте вибору, — акцентує він.

Про мистецтво під час війни

Андрій Хливнюк каже, що для мистецтва завжди є місце. За його словами, це така сама важлива частина життя, як їжа і сон.

— Головне завдання в цій боротьбі полягає в тому, щоб не стати подібним до свого ворога. І якщо ти забудеш про мистецтво, про доброту, про допомогу — ти станеш таким самим загарбником.

На питання, чи змінює війна його мистецтво і чи відчуває він потребу писати пісні про боротьбу, відповідає: “Ні”.

— Тобі не потрібно спрямовувати свої думки на криваві пісні про перемогу, боротьбу. Ні, це не мистецтво. Це кон’юнктура, яку ти можеш зробити. Якщо ти цього не хочеш, не потрібно цього робити. Якщо ти це відчуваєш, тоді так, звісно, можеш це робити. Без проблем.

Якщо ви не дасте зброю, ваші співаки теж стануть кулеметником

— Чи хвилюєтеся ви про моральний стан українців сьогодні?

— Мене хвилюють ваші (британські – ред.) співаки, яким доведеться навчитися того, чого навчився я. Я дуже переймаюся, що ви не бачите у мені свого сусіда, близького сусіда. Тому що якщо ви бачите мене отак, тоді дайте мені всю зброю, яку ви б дали своїм хлопцям, щоб захистити вас від цього зла.

А якщо ви мені не дасте, тоді ваші сини й ваші брати, і ваші співаки, і ваші письменники стануть кулеметниками й пілотами безпілотників, як от я. Поміркуйте про це. А моральний стан лише один. Єдине завдання звичайної частини оборони як солдата — захист жінок і дітей. Неважливо, якої вони нації.

Соліст гурту O.Torvald Женя Галич також допомагає військовим та знає багато про їхню боротьбу. Нещодавно гурт O.Torvald випустив пісню Голосові, яка містить в собі голосові повідомлення бійців з фронту.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.