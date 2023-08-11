Каждый раз чувствуешь вину, когда оставляешь собратьев. Андрей Хлывнюк о войне, благотворительных концертах и искусстве

Каждый, наверное, слышал несколько песен группы Бумбокс: зажигательная Поліна, лирическая Наодинці и одна из самых популярных Вахтерам.

Хотя группа имеет песни на русском языке, но с 2014 года отказалась от выступлений в России. А с первых дней полномасштабной войны солист Андрей Хлывнюк присоединился к защите страны, а его исполнение Ой у лузі червона калина стала одним из символов нашей борьбы.

Андрей Хлывнюк и сейчас служит на фронте, он оператор ударных дронов на Юге. Но иногда он ездит на благотворительные концерты, чтобы собрать деньги для украинцев.

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Недавно артист ездил с благотворительным концертом в Лондон, там он дал интервью Стивену Сакуру для программы HARDtalk и рассказал о том, как быть солдатом и артистом.

Каждый раз чувствуешь себя виноватым, когда оставляешь собратьев

Андрей Хлывнюк говорит, что это большой контраст — быть на фронте, а затем выступать в Лондоне. Но он рад видеть, как люди живут мирной жизнью. Но каждый раз испытывает чувство вины, когда оставляет собратьев.

— Ты чувствуешь себя виноватым. Говоришь себе, что это очень важная работа, что ты соберешь какие-нибудь пожертвования, принесешь новости, чтобы рассказать людям во всем мире о том, что происходит и какая помощь нам нужна.

Но ты чувствуешь себя виноватым, потому что оставляешь там свой экипаж. И очень волнуешься за людей, потому что им не хватает одного или двух из вас.

У меня небольшой отряд боевых беспилотников, я знаю, что за неимением пилота они будут выполнять другую работу, возможно, более опасную. Понимаешь, что хочешь вернуться как можно скорее, — говорит он.

Рассказывает, что присоединился к защите страны, потому что нужно защищать родных. Все происходит дома, поэтому выбора нет.

— Наших детей обстреливали, мою бывшую жену, моих маленьких детей, мою маму. Я взрослый сильный мужчина в возрасте за 40 лет, и есть люди, которым нужна моя помощь, потому что они оказались под огнем. Их дома вот-вот будут разрушены, и, к сожалению, людей ограбят, а некоторых изнасилуют.

Так что ты не думаешь много об этом. Ты просто идешь защищать, потому что это происходит у тебя дома. Я думаю, вы поступили бы так же. На самом деле у вас нет выбора, — акцентирует он.

Об искусстве во время войны

Андрей Хлывнюк говорит, что для искусства всегда есть место. По его словам, это такая же важная часть жизни, как еда и сон.

— Главная задача в этой борьбе состоит в том, чтобы не стать похожим на своего врага. И если ты забудешь об искусстве, о доброте, о помощи — ты станешь таким же захватчиком.

На вопрос, изменяет ли война его искусство и чувствует ли он необходимость писать песни о борьбе, отвечает: “Нет”.

— Тебе не нужно направлять свои мысли на кровавые песни о победе, борьбе. Нет, это не искусство. Это конъюнктура, которую ты можешь сделать. Если ты этого не хочешь, не нужно этого делать. Если ты это чувствуешь, тогда, конечно, можешь это делать. Без проблем.

Если вы не дадите оружие, ваши певцы тоже станут пулеметчиками

— Вы волнуетесь о моральном состоянии украинцев сегодня?

— Меня волнуют ваши певцы (британские — ред.), которым придется научиться тому, чему научился я. Я очень переживаю, что вы не видите во мне своего соседа, близкого соседа. Потому что если вы видите меня так, тогда дайте мне все оружие, которое вы дали бы своим ребятам, чтобы защитить вас от этого зла.

А если вы мне не дадите, тогда ваши сыновья и ваши братья, и ваши певцы, и ваши писатели станут пулеметчиками и пилотами беспилотников, как я. Подумайте об этом. А моральное состояние только одно. Единственная задача обычной части обороны как солдата — защита женщин и детей. Неважно, какой они нации.

Солист группы O.Torvald Женя Галич также помогает военным и знает многое об их борьбе. Недавно группа O.Torvald выпустила песню Голосові, которая включает в себя голосовые сообщения бойцов с фронта.

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