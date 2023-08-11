Шоу-биз

Каждый раз чувствуешь вину, когда оставляешь собратьев. Андрей Хлывнюк о войне, благотворительных концертах и искусстве

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 августа 2023, 10:00
Андрій Хливнюк: інтерв’ю про війну та благодійні концерти
Фото: Instagram

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