Рожденная в огне: какой будет инсталляция от Украины на Burning Man 2023

Burning Man — одно из самых культовых событий в мировой культуре. Именно из-за нее в сентябре художники со всего мира съезжаются в пустыню Блэк-Рок в штате Невада (США), чтобы показать свои работы, а затем сжечь их.

Инсталляция от Украины на Burning Man 2023

В этом году Украина внесет изменения в правила культового события, ведь огонь украинскую скульптуру не сожжет, а откроет в ней новую жизнь.

Завтра Украина прозвучит во всех уголках планеты не с войной, а с искусством, — пишет основатель фонда Повернись живим и медиапроекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега.

По словам Виталия Дейнеги, эта скульптура будет сожжена первой на Burning Man 2023. Проект готовился около года совместно американским партнером Аллой Лопаткиной, художниками Алексеем Саем и Богданой Косминой. Также над произведением искусства высотой восемь метров работала большая команда людей, чтобы создать символ единства и несокрушимости украинского духа.

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Как уверяют сами авторы, таинственная скульптура будет символизировать то, что произошло с Украиной и ее людьми. Как именно? Станет известно только после того, как будет сожжена наружная коробка.

Она обита досками так, как мы обиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят и во взаимодействии с огнем что-то родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее, чем когда-либо прежде. Что-то очень похоже на Украину и каждого из нас, — рассказывает Виталий Дейнега.

Художники стремятся своим творением изменить представление об Украине в мире и показать, насколько наша нация мужественна и сильна в своей борьбе за свободу, а украинская культура — современная и самобытная.

Честно говоря, даже не помню, когда-то до этого были скульптуры, которые из-за сожжения рождались, а не исчезали. Все, кто знает замысел — в восторге, — говорит Дейнега.

С первых дней полномасштабной войны еще один представитель украинского искусства, солист Андрей Хлывнюк, присоединился к защите страны, а его исполнение Ой у лузі червона калина стала одним из символов нашей борьбы. Читай, что рассказал Андрей Хливнюк о войне, благотворительных концертах и искусстве.

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