Интервью
Эксклюзив

Когда стены — ничто перед ракетой, человек встает на защиту своего мира: скульптор Константин Зоркин о жизни искусства на войне

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 августа 2023, 17:00
Костянтин Зоркін

Эксклюзивы
підтримка ветеранів
Ветеранский бизнес сферы АПК во время войны: три вдохновляющих истории успеха
Вплив металу та психоделічної музики на інтелект та емоції людини
Улучшает работу мозга или провоцирует депрессию? Как death-metal и психоделическая музыка влияет на психику
Міжнародний День котів: актор Дмитро Гирявець про домашніх улюбленців
Верные компаньоны! Актер Дмитрий Гирявец о своих домашних любимцах в Международный день кота 2023
вероніка
Я начала много плести из бисера после того, как исчез папа — как творчество помогает Веронике пережить боль, которую принесла война
Смотреть больше

Больше новостей
Коли копати картоплю влітку 2023: оптимальний період
Пора собирать урожай! Когда нужно выкапывать картошку в Украине 2023
Аллергия на солнце
Чешется, а причины не понимаю! Аллергия на солнце: симптомы, профилактика и лечение
Світлана Ворова: історія військової Азова про 11 місяців полону
На закате видели наш флаг, понимали — все будет хорошо! Военная про 11 месяцев издевательств в плену в Еленовке и России
минимальная зарплата в Украине
Ты должен(-на) получать не меньше этой суммы! Какая минимальная зарплата в Украине в 2023 году
Смотреть больше

Материалы по теме

Карим Луници
Из Франции в Украину за 60 дней! Иностранец собрал средства для украинцев велопроездом
Звільнення всіх обласних військкомів: подробиці заяви Зеленського
Увольняем всех областных военкомов! Что известно о решении Зеленского, и кого поставят на замену
вибухи в україні
Взрывы в областях Украины: в Ивано-Франковской области в результате обстрела погиб ребенок
як виїхати з тот
Есть возможность вернуться на родину! Как выехать с ВОТ через Беларусь и Сумскую область

Видео
0:07:01
Чим небезпечне відкриття пляжів на Одещині: Гуменюк про загрози

Последствия гидроудара могут быть невообразимы: Гуменюк об открытии пляжей в Одессе
0:12:38
Як повернути українських дітей з російського полону
Наши дети сопротивляются! Сколько украинских детей депортировано в Россию и что с ними делают
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 11 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:23
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики
Цены на топливо растут. Чего ждать в конце месяца и осенью — прогнозы аналитиков
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.08.2023: онлайн
Карта боевых действий 10 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:20
грант для ветеранів
Во второй раз открыл свой бизнес. История бывшего военного, получившего грант для ветеранов
0:03:53
Покровськ
У нее не было шансов! Как медики чудом спасли женщину после обстрела Покровска
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:07:10
Леонід Кучма
Битва за независимость: юбилей у второго президента Украины — Леонида Кучмы
0:03:52
Оператори дронів
Репортаж с передовой с уникальными кадрами: как ТрО уничтожает вражескую технику дронами-камикадзе
Больше видео
Світлана Ворова: історія військової Азова про 11 місяців полону
Читать дальше
На закате видели наш флаг, понимали — все будет хорошо! Военная про 11 месяцев издевательств в плену в Еленовке и России
Карим Луници
Читать дальше
Из Франции в Украину за 60 дней! Иностранец собрал средства для украинцев велопроездом

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь