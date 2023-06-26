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Эксклюзив

Мы еще не понимаем, какой большой пласт работы выполняем! Художница Инна Харчук об искусстве во время войны, мощных смыслах и популизме в живописи

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 июня 2023, 18:00
Інна Харчук: інтерв'ю з українською художницею

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