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Ми ще не розуміємо, який великий пласт роботи виконуємо! Художниця Інна Харчук про мистецтво під час війни, потужні сенси та популізм у живописі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Червня 2023, 18:00
Інна Харчук: інтерв'ю з українською художницею

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Ми ще не розуміємо, який великий пласт роботи виконуємо! Художниця Інна Харчук про мистецтво під час війни, потужні сенси та популізм у живописі
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