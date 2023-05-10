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Під час трагедій співаєш глибше. Ніно Катамадзе про війну в Україні та Грузії, “чорні” списки артистів та Саакашвілі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Травня 2023, 19:00
Ніно Катамадзе про війну в Україні та ситуацію в Грузії — інтерв’ю
Фото: Pexels

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