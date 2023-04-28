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Про країну в ПТСР, гибель Маріуполя, пісні в полоні та сучасних яничарів — відверте інтерв’ю Тайри

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 28 Квітня 2023, 19:00
Тайра - інтерв'ю парамедикині Юлії Паєвської 2023
Фото: Facebook

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Про країну в ПТСР, гибель Маріуполя, пісні в полоні та сучасних яничарів — відверте інтерв’ю Тайри
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