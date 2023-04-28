О стране в ПТСР, гибели Мариуполя, песнях в плену и современных янычарах — откровенное интервью Тайры

Украинский парамедик, волонтер и основатель эвакуационно-медицинского добровольческого подразделения Ангелы Тайры Юлия Паевская на псевдо Тайра после российского плена уже вернулась к активной социальной жизни.

Хотя то, что она пережила в Мариуполе и неволе, никогда не забудет. Не можем забыть об этом и мы. В подкасте Пряма Червона Валерий Литонинский пообщался с Тайрой о восприятии войны в украинском обществе, гибели Мариуполя, песнях в плену, превращении украинских детей в янычар и воспоминаниях о военном Да Винчи.

Об отношении к войне в обществе

По словам Тайры, у некоторой части украинского общества сложилось мнение, что мы уже победили. Кто-то расслабился, кто-то устал, хотя на фронте ни разу не был.

Но следует помнить, что враг настолько коварен, что расслабляться нельзя никоим образом. Россияне способны на “сюрпризы”. Кроме того, когда война в обществе словно отходит на второй план, внутри снова начинаются склоки.

— Я вижу, что в обществе такое впечатление, будто мы уже победили. То есть народ расслабился и (люди — ред.) начали друг другу в глотку цепляться, начались любимые украинские “забавы”.

Национальный вид спорта — “срач”. Это хуже всего, потому что враг только спит и видит, чтобы мы друг на друга нападали, — говорит парамедик.

Украинцам уже сейчас стоит готовиться к ликвидации последствий войны на каждого из нас.

Психологи должны быть подготовлены и их понадобится очень много, потому что на самом деле вся страна в ПТСР, — отмечает Тайра.

О Мариуполе

— Это катастрофа. Тот, кто не видел это, не может даже представить себе масштабы… Это полумиллионный город, разрушенный на 90%, может быть, больше. Я видела, как он умирал… Город умирает, как человек, — комментирует Паевская.

Она вспоминает, что россияне сразу же начали бить по жилым кварталам. Ведь они привыкли держать свой народ в страхе и рассчитывали, что эта тактика подействует и на украинцев. Но сработало по-другому.

Местные жители были очень раздраженные. Настолько злые на оккупантов, что даже осуждали, что украинская сторона собиралась лечить российских пленных.

Мариупольцы приносили в госпиталь еду (во время боев), сигареты для ребят, готовили, пока была возможность, приносили горячую пищу, очень заботились. Нельзя сказать, что Мариуполь “ватный”, вообще нет, — убеждает Тайра.

О песнях в плену

Парамедик вспоминает, что в плену захватчики заставляли ее петь российский гимн.

— Это самая маленькая пытка из того, что было на самом деле. Зато я научилась владеть более или менее голосом. Я всегда мечтала научиться петь, не было времени как-то. На гимне России мне немного удалось, — с иронией рассказывает она.

И добавляет, что в тот период в голове крутились другие песни: Коли вона (KOZAK SYSTEM), Натаха (Жадан і Собаки) и Вийди змучена людьми (Кому Вниз).

О депортации украинских детей в Россию

— Российская пропаганда говорит, что они спасают детей. Забрали у родителей-фашистов и теперь их нужно воспитать в “правильном направлении”, — говорит Юлия.

Но на самом деле стратегия россиян состоит в том, чтобы сделать из наших детей новых янычар, которые в будущем будут готовы пойти войной на своих родителей. Это все для того, чтобы снова сделать нам больно.

О Да Винчи

Юлия Паевская знала Да Винчи с начала войны. Она поделилась своими воспоминаниями о военном.

Да Винчи был символом, он был очень достойным человеком во всех смыслах. Все, что я о нем знаю, сколько я с ним общалась, я не могу упрекнуть ничем, то есть это безупречно.

Относительно его военных навыков, я не могу оценить, поскольку я не минометчик. Но все специалисты, которые с ним общались, говорят, что это было круто.

Да Винчи был для меня особенным, я его впервые встретила, когда ему было 18 лет, это было на Песках. Я воспринимала его всегда, как ребенка, все эти годы. Ребенок-воин, круто. Яркая жизнь, достойная, — говорит Тайра.

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