Интервью

О стране в ПТСР, гибели Мариуполя, песнях в плену и современных янычарах — откровенное интервью Тайры

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 28 апреля 2023, 19:00
Тайра - інтерв'ю парамедикині Юлії Паєвської 2023
Фото: Facebook

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