Росія підміняє поняття, щоб звільнити себе від норм та правил війни: інтерв’ю з Ахмедом Закаєвим

Росія ніколи не вигадувала та не продукувала чогось нового. Використовуючи стару тактику часів Першої світової війни, окупанти й досі окопуються біля міст та закидають лінію фронту трупами власних солдатів.

Та якщо ми проведемо кілька паралелей, можливо, це допоможе нам перемогти? Про це розмірковувала кореспондентка Фактів тижня Катерина Павловська під час інтерв’ю з головою уряду Ічкерії в екзилі Ахмедом Закаєвим.

Він стверджує: різанина в Бучі була за сценарієм Самашок, а Бахмут — новий Грозний. Про схожість двох чеченських воєн та української; про те, як Єльцин хотів “розв’язувати чеченське питання за допомогою Путіна” та як Росія роками вчилася влаштовувати геноцид — зібрали головні тези у матеріалі.

Про килимні бомбардування та етнічні чистки

За словами голови уряду Ічкерії в екзилі, навіть сьогодні в концентраційних таборах РФ перебуває понад 27 тисяч чеченців, а ще десятки тисяч вважаються зниклими безвісти. Росія влаштовувала геноцид чеченського народу схоже до того, який нині чинить на українській землі.

— Скільки чеченців загинуло внаслідок політики Росії?

— В кількісному співвідношенні чеченці втратили понад 300 тисяч людей — це майже 25% від усього населення, — пояснює Ахмед Закаєв.

Путін не зміг винищити абсолютно весь наш народ, тож розділив нас на “хороших” та “поганих чеченців”. Під так званими кадировцями це й мається на увазі.

Також Закаєв каже: координатна система винищення непокірних народів в методичці Кремля була і залишається незмінною. Так окупанти розділяють людей на мирних та тих, хто не визнає російську владу.

Перших, як правило, розселяють територією РФ — депортують. А ось других — просто винищують.

— Путін використовував методику Сталіна для “розв’язання чеченського питання”, — каже Ахмед Закаєв.

Російська пропаганда

Навіть зараз, після стількох років та воєн, які веде РФ, світ не зміг повністю скинути всі кайдани російської пропаганди. Щупальця брехні й досі оповивають багато чутливих тем про народи, які стали жертвами агресії РФ.

— Чи можна вас назвати польовим командиром?

— Ні, це все наслідки російської пропаганди. Це — один із методів античеченської пропаганди, в нас ніколи не було польових командирів. Таким словосполученням називають незаконні воєнні формування, щоб підкреслити нашу нелегітимність.

Так заведено на Заході: називати бійців бойовиками. Це поняття закріпили журналісти. У нашої країни був уряд, була армія, а я був командувачем фронтом.

Читати на тему Це вже було. Як Росія використовує катування та страти під час інтервенцій і воєн Пригадуємо воєнні злочини росіян та де вони їх чинили.

Про розправи над цивільними

Росіяни у всіх своїх військових кампаніях використовують розправи над цивільними. Показові страти, розстріли зелених коридорів, відеофіксація знущань з мирних мешканців.

У Чечні було так само. Масштаби трагедії та способи вбивства вражали нас жорстокістю, доки український народ повномасштабно та повторно не відчув такий самий біль у 2022 році.

— Що відомо про розправи росіян над чеченським народом під час Другої чеченської війни?

— 29 жовтня 1999 року на кордоні з Інгушетією зібралося багато біженців. Їх тиждень збирали й не пропускали на окупаційному блокпості, щоб згодом танки прикрилися живим щитом від військових, а тоді — розбомбили цю цивільну колону, — каже Закаєв.

Вони знищили тисячу людей — жінок, дітей. Це ще один зафіксований факт воєнного злочину росіян.

Також Ахмед Закаєв пригадав, як російські окупанти вирізали цілий населений пункт, де не було жодного військового.

— Це можна порівняти з Бучею. Там були мирні мешканці, і тут були мирні мешканці, — висновує керівник уряду Ічкерії.

— Що таке фільтраційні табори і якими вони були в Чечні?

— Росіяни робили так звані фільтраційні табори, які насправді були концентраційними таборами. Людей кидали у ями й тримали там: жінки та чоловіки помирали, але залишалися в цих ямах, — розповідає Ахмед Закаєв.

Методи, які росіяни принесли сюди (в Україну — ред.), були відпрацьовані в Чечні.

— Чому “операція”, а не війна?

У Чечні РФ вела “антитерористичну воєнну операцію”. В Україні — так звану спеціальну воєнну операцію. Ахмед Закаєв пояснює це специфікою ведення війни.

— Війну завжди проводять за правилами. Під час війни всі люди підпадають під якусь норму.

Назви, якими користується Росія, звільняють їх від цих норм та правил.

Про війну в Чечні та Україні ми раніше ексклюзивно говорили з сином президента Чечні Анзором Масхадовим. Читай інтерв’ю в нашому іншому матеріалі.

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