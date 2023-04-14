Це вже було. Як Росія використовує катування та страти під час інтервенцій і воєн

Повномасштабне вторгнення Росії до України нарешті скинуло всі маски з країни-агресора. Світ зустрівся лицем до лиця зі справжнім злом, яке у 21 сторіччі прагне встановлювати закони, де рушійною силою є терор та насилля.

Нас шокували фото з деокупованої Бучі: здавалося, що такого бути просто не могло. Але це існувало. Й існує досі, зовсім поряд: для декого з нас — за кілька кілометрів. Росіяни змогли зростити в собі таку нелюдську лють, яку зрозуміти та пояснити просто неможливо.

Після Бучі було ще багато “відкриттів”: Бородянка, Ягідне, Ізюм, зрештою — Маріуполь. Останніми тижнями мережею ширяться відео страти українських військових та полонених. Політики та дипломати заявляють: росіяни обрали нову тактику для перемоги, щоб хоч якось відвести свою злість.

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Та чи справді вона нова? Чи незвично для росіян — убивати людей зі зв’язаними за спиною руками, ґвалтувати вагітних жінок та кількамісячних дітей?

Пригадаємо війни РФ під правлінням Володимира Путіна та з’ясуємо це.

Російські воєнні злочини у Чечні

Російський диктатор 21 століття прийшов до влади саме під час Другої чеченської війни. Серед усього того, що робили військові РФ на території Чечні, слідчі з Human Rights Watch задокументували кілька випадків порушення прав людини.

Тоді було без суду та слідства страчено понад 60 цивільних мешканців у двох передмістях Грозного.

Також стало відомо про інший випадок порушення Женевської конвенції та прав людей. Тоді 72 бійці армії Чечні здалися у полон під обіцянку з боку РФ про їхню амністію. За деякий час усі вони загинули або “зникли безвісти”.

Кореспондент Newswee Оуен Метьюз відвідав руїни того місця, де велися бої. Він знайшов залишки щонайменше 11 військових і зрозумів, що ці люди загинули точно не в бою.

— Очевидно, що багато хто з них загинув не в бою. Принаймні в одного з них руки були зв’язані важким кабелем, а голова розбита лопатою; в іншого — відрізаний язик. Трьом іншим відрізали вуха — російський солдат на місці події пожартував, що вони втратили вуха, тому що занадто багато чули, — писав журналіст.

Воєнні злочини росіян у Грузії та Сирії

Чимало воєнних злочинів військових РФ було зафіксовано вже у 2008 році, у Грузії.

Загальновідомо, що росіяни, а також бійці так званої Південної Осетії та Абхазії, жорстоко поводилися з мирними мешканцями, проводили привселюдні страти, щоб нагнати більше жаху.

У звіті грузинських неурядових організацій про порушення основоположних прав людини під час російського вторгнення до країни описані жахливі речі: росіяни катували людей похилого віку, жінок та дітей.

Також росіяни страчували полонених військових.

У Сирії ж російське військове формування ПВК Вагнер, яке зараз також воює й в Україні, зафільмувало жахливі кадри знущань з Хамада Бути, його страти й зрештою — спалення тіла.

Те відео вражає не лише жорстокістю, а й захопленням, яке переживають росіяни в кадрі та поза ним.

Росіяни у ЦАР

У Центральноафриканській Республіці росіяни діють поза нормами будь-якого розуміння гуманності. У звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch за травень 2022 року вказано, що бойовики ПВК Вагнера проводять там позасудові страти, затримання і тортури.

Найгірше те, що всі ці люди залишаються абсолютно безкарними.

Останнім відомим фактом порушення прав людини є розстріл беззбройних людей на контрольно-пропускному пункті поблизу міста Босангоа. Тоді російськомовні бойовики вбили 12 чоловіків.

Тобто росіяни протягом десятків років вирощували на політиці ненависті цілі покоління людей, які зараз вбивають українців.

Росіяни також використовують зґвалтування як метод підкорення людей. Про мотивацію окупантів та чому не можна мовчати про ці воєнні злочини росіян, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Depositphotos.