Война в Украине

Это уже было. Как Россия использует пытки и казни во время интервенций и войн

Виктория Мельник, редактор сайта 14 апреля 2023, 19:30
Военные преступления россиян
Фото: Depositphotos

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