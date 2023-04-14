Это уже было. Как Россия использует пытки и казни во время интервенций и войн

Полномасштабное вторжение России в Украину наконец-то сбросило все маски со страны-агрессора. Мир встретился лицом к лицу с настоящим злом, которое в 21 веке стремится устанавливать законы, где движущей силой является террор и насилие.

Нас шокировали фото из деоккупированной Бучи: казалось, что такого просто не могло быть. Но это было. И существует до сих пор, совсем рядом: для некоторых из нас — в нескольких километрах. Россияне смогли вырастить в себе такую бесчеловечную ярость, которую понять и объяснить просто невозможно.

После Бучи было еще много “открытий”: Бородянка, Ягодное, Изюм, в конце концов — Мариуполь. В последние недели сетью распространяются видео казни украинских военных и пленных. Политики и дипломаты заявляют: россияне выбрали новую тактику для победы, чтобы хоть как-то выплеснуть свою злость.

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Но действительно ли она новая? Необычно ли для россиян — убивать людей со связанными за спиной руками, насиловать беременных женщин и месячных младенцев?

Вспомним войны РФ под правлением Владимира Путина и выясним это.

Российские военные преступления в Чечне

Российский диктатор 21 века пришел к власти во время Второй чеченской войны. Среди всего того, что делали военные РФ на территории Чечни, следователи из Human Rights Watch задокументировали несколько случаев нарушения прав человека.

Тогда без суда и следствия были казнены более 60 гражданских жителей в двух пригородах Грозного.

Также стало известно о другом случае нарушения Женевской конвенции и прав людей. Тогда 72 бойца армии Чечни сдались в плен под обещание со стороны РФ об их амнистии. Через некоторое время все они погибли или “пропали без вести”.

Корреспондент Newswee Оуэн Мэтьюз посетил развалины того места, где велись бои. Он нашел останки не менее 11 военных и понял, что эти люди погибли точно не в бою.

— Очевидно, что многие из них погибли не в бою. По крайней мере, у одного из них руки были связаны тяжелым кабелем, а голова разбита лопатой; у другого — отрезанный язык. Трем другим отрезали уши — российский солдат на месте происшествия пошутил, что они потеряли уши, потому что слишком много слышали, — писал журналист.

Военные преступления россиян в Грузии и Сирии

Многие военные преступления военных РФ были зафиксированы уже в 2008 году, в Грузии.

Общеизвестно, что россияне, а также бойцы так называемой Южной Осетии и Абхазии, жестоко обращались с мирными жителями, проводили публичные казни, чтобы нагнать больше ужаса.

В отчете грузинских неправительственных организаций о нарушении основополагающих прав человека во время российского вторжения в страну описываются ужасные вещи: россияне пытали пожилых людей, женщин и детей.

Также россияне казнили пленных военных.

В Сирии российское военное формирование ЧВК Вагнер, которое сейчас также воюет и в Украине, запечатлело ужасные кадры издевательств над Хамадом Бутой, его казни и в конце концов — сожжение тела.

Это видео поражает не только жестокостью, но и восторгом, который переживают россияне в кадре и вне его.

Россияне в ЦАР

В Центральноафриканской Республике россияне действуют вне норм любого понимания гуманности. В отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch за май 2022 года указывается, что боевики ЧВК Вагнера проводят там внесудебные казни, задержания и пытки.

Хуже всего, что все эти люди остаются абсолютно безнаказанными.

Последним известным фактом нарушения прав человека является расстрел безоружных людей на контрольно-пропускном пункте вблизи Босангоа. Тогда русскоязычные боевики убили 12 человек.

То есть россияне в течение десятков лет выращивали на политике ненависти целые поколения людей, которые сейчас убивают украинцев.

Россияне также используют изнасилование как метод покорения людей. О мотивации оккупантов и почему нельзя молчать об этих военных преступлениях россиян, мы писали в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.