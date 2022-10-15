Оккупанты насилуют, а потерпевшие молчат. Почему жертвы сексуальных преступлений не обращаются в суд

Российские военные пришли на нашу землю не с войной, а с геноцидом для украинского народа — именно так описала события в Мариуполе парамедик Екатерина Полищук. И тут не поспоришь: ведь россияне уничтожают все на своем пути, убивают и насилуют украинских людей.

И именно о сексуальных преступлениях пойдет речь дальше, потому что это преступления той группы, которые расследовать во время войны тяжелее всего. В том числе потому, что мало кто сейчас обращается к стражам порядка с заявлением об изнасиловании: на недавно деоккупированной Харьковской области зафиксировали только пять таких заявлений.

Несмотря на это, журналисты Громадського смогли отыскать 72-летнюю женщину из Харьковской области, которая пережила сексуальное насилие от россиян.

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О таких ужасах невозможно даже думать, но в период властвования в области военные РФ несколько суток пили и искали женщин на улице, где проживала Елена (имя изменено). Однажды ночью, после полуночи, в ее двор ворвалось шесть россиян. Один из них вошел в дом и стал расспрашивать, где здесь живут молодые девушки.

Ответы женщины его не удовлетворили, поэтому он несколько раз ударил ее по лицу, пытаясь принудить к оральному сексу.

Положил между ног и сказал: “Хорошо”. Я хотела спросить: “А маме своей ты бы такое сделал?” Но ничего не стала говорить, — рассказывает женщина.

Тогда она как-то потянула время, а через несколько минут военного позвали другие воины. Перед выходом тот предупредил, что повесил на входной двери гранату.

Они ограбили женщину, забрали даже ее очки. Через несколько часов она вылезла через окно, а утром пошла во вражескую комендатуру и сообщила о случившемся ночью. После этого прошло уже три месяца, но женщина до сих пор боится оставаться дома одна.

В ее душе бушуют эмоции, которые не опишет никто.

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Сексуальные преступления русских в этой войне

Изнасилование и любая другая форма сексуального насилия во время войны признана военным преступлением во всех инстанциях. Как объясняет правозащитник Лариса Денисенко, неважно, как именно военный совершил сексуальное насилие — оно все равно может трактоваться как нарушение международного гуманитарного права.

Сексуальное насилие как военное преступление имеет гораздо более широкую трактовку, ведь во время войны человек чувствует себя перед враждебными людьми с оружием гораздо более уязвимым, чем при любых других условиях.

Также она объясняет, что сексуальным преступлением также считается не только изнасилование, но и принуждение обнажиться перед семьей или ребенком, чужими мужчинами.

Вместе с тем, очень мало потерпевших обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о совершении над ними сексуальных преступлений. Расследование таких дел сейчас длится долго, потому что о нарушении законов войны сообщают не потерпевшие, а очевидцы.

Все это объясняется табуированностью темы, о которой каждый предпочел бы забыть. На самом деле в той же Харьковской области количество сексуальных преступлений может быть в разы больше.

— По моим наблюдениям, на основе электронных писем и рассказов волонтеров и сотрудниц полиции, не более 10% людей соглашаются идти дальше. Некоторые просят преимущественно медицинскую помощь, реже психологическую, в основном хотят чувствовать себя в безопасности и больше об этом не вспоминать по разным причинам, — объясняет Денисенко.

Причины, почему потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы

Это не только недоверие к системе правосудия. Вопрос глубже: порой пострадавшим от сексуального насилия, живущих в приграничных регионах, приходили угрозы от правоохранителей, которые во время войны и до нее сотрудничали с оккупантами и имеют связи в России.

Также играет роль психологический фактор, когда потерпевшие просто стараются поскорее забыть о том, что пережили. Вспоминать эти моменты — сознательно себя ранить.

Давать свидетельство того, что пережила женщина в такой момент, страшно и больно. Денисенко говорит, что всегда из таких ситуаций нужно выходить так, чтобы сохранить себе жизнь и максимально — здоровье.

А правозащитники считают, что сексуальное насилие во время войны в Украине не исключение, а систематическое нарушение норм гуманитарного права. Это уже метод ведения войны военных РФ, и их командование также понесет за это уголовную ответственность.

Генеральная прокуратура Украины открыла 43 уголовных дела из-за сексуального насилия со стороны войск РФ, в период с 24 февраля по 31 июля. На самом же деле таких преступлений может быть в 100 раз больше, считают в Украинском Хельсинском союзе по правам человека.

Страдают от сексуального надругательства русских солдат не только женщины, но и мужчины и дети.

В целом, мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине зафиксировала восемь случаев изнасилования женщин и одной девочки, 15 случаев сексуального насилия как метода пыток или жестокого обращения мужчин и 11 случаев принуждения к публичному раздеванию.

Также ООН объяснили, что именно является сексуальным преступлением.

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