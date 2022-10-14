Это не война, а геноцид украинского народа: “Пташка” о том, что пережила в Мариуполе

Украина без устали борется за жизнь и свободу каждого своего героя. К счастью, нам удается возвращать из плена украинских военных. Руководитель ОП Андрей Ермак вчера в своем Telegram написал: “Хочется сделать все, чтобы поскорее вернуть детям отца или маму, хочется выкладываться на максимум ради того, чтобы наши украинские семьи снова воссоединялись”.

Для многих семей один из самых счастливых дней уже наступил — родные дождались своих защитников дома. Среди них и азовцы, которых одними из первых обменяли в самом большом формате.

Среди освобожденных была и “Пташка”, Екатерина Полищук. Сейчас она находится в столице, но на Мариуполе и освобождении из плена ее борьба не заканчивается. Об этом она рассказала в эфире телемарафона Єдині новини.

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Азовсталь

Первое, о чем вспомнила девушка — мама приготовила ей вареники с сыром в тот день, когда дочь вернулась домой. Екатерина стала символом несокрушимости украинского народа, потому что, несмотря на бомбардировки с неба, земли и воды, она пела для защитников Мариуполя. Но были и для нее сложные моменты, признается военная.

— Когда началось наступление на Мариуполь, мы должны были отойти к окрестностям города. Я помню Мариуполь великолепным городом. А когда мы передислоцировались, я увидела полигон и разрушенные судьбы.

Это был геноцид и издевательство. То, что делала Россия в Мариуполе, вообще сложно назвать войной — они просто сделали братскую могилу из этого города.

А еще она признается: часто с фразой “я уже так сто раз делала, не переживай”, она выполняла действия, которые совершала впервые. Потому что таковы реалии ее военного госпиталя, без надлежащего оборудования и медикаментов. Ситуация была критической с самого начала.

— Мы спасали людей на энтузиазме и самоотдаче. Было очень сложно, потому что сотни раненых не имели даже обезболивающих.

Есть истории не для гражданских людей. Случалось, что мы прямо-таки импровизировали, чтобы ребята могли дожить до того момента освобождения.

На вопрос, как бойцы принимали решение выйти из Азовстали после приказа Верховного главнокомандующего, “Пташка” говорит: приказы не обсуждают.

— Мы с пониманием принимали все, что нам говорили делать. И всячески поддерживаем действия властей.

Жизнь после плена

Екатерина все еще не может привыкнуть к такой медийности и своей популярности. Говорит: делала и делает все то, что от нее зависит, и никогда не надеется на популярность, хотя и благодарна своей сетевой армии, которая защищает ее от хейтеров.

Но мирной свою жизнь она не называет.

— Потому что война продолжается на всех фронтах. И сейчас я просто прохожу лечение, особенно не чувствуется.

Также защитница рассказала, какие у нее есть планы и цели:

— Победа — самая большая мечта. Пока сложно сказать. Все зависит от того, как будет развиваться геополитическая ситуация в Украине. И сейчас моя главная цель и долг — возвращение всех пленных, потому что это мои собратья.

Я понимаю, где они, я понимаю, что с ними, я понимаю, что им очень нужно домой. Они не заслуживают быть там.

В конце Екатерина поздравила всех защитников и защитниц с их праздником и пожелала всем родным дождаться своих воинов дома.

Как с Днем защитников и защитниц поздравил украинский народ Владимир Зеленский — читай в материале.

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