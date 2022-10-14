Украина

Это не война, а геноцид украинского народа: “Пташка” о том, что пережила в Мариуполе

Виктория Мельник, редактор сайта 14 октября 2022, 14:30

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Это не война, а геноцид украинского народа: “Пташка” о том, что пережила в Мариуполе
Никто и ничто не остановит нас! Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил с Днем защитников и защитниц
Карта бойових дій в Україні 14.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 14 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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