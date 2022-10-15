Окупанти ґвалтують, а потерпілі мовчать. Чому жертви сексуальних злочинів не звертаються до суду

Російські військові прийшли на нашу землю не з війною, а з геноцидом для українського народу — саме так описала події у Маріуполі парамедикиня Катерина Поліщук. І тут не посперечаєшся: адже росіяни нищать абсолютно все на своєму шляху, вбивають та ґвалтують українських людей.

І саме про сексуальні злочини піде мова далі, бо це — злочини тієї групи, які розслідувати під час війни найважче. Це і тому, що мало хто зараз звертається до правоохоронців із заявами про зґвалтування: на нещодавно деокупованій Харківщині зафіксували лише п’ять таких заяв.

А попри це, журналісти Громадського змогли відшукати 72-річну жінку з Харківщини, яка пережила сексуальне насилля від росіян.

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Про такі жахи неможливо навіть думати, але в період владарювання в області військові РФ кілька діб пили та шукали жінок на вулиці, де проживала пані Олена (ім’я змінене). Однієї ночі, після опівночі, до її обійстя вдерлося шість росіян. Один з них увійшов до будинку та почав розпитувати, де тут живуть молоді дівчата.

Відповіді жінки його не задовольнили, тож він кілька разів ударив її по обличчю, ще й намагався примусити до орального сексу.

Поклав між ніг і сказав: “Добре”. Я хотіла запитати: “А мамі своїй ти таке зробив би?”. Але нічого не стала говорити, — розповідає жінка.

Тоді вона якось потягнула час, а через кілька хвилин того військового покликали інші вояки. Перед виходом той попередив, що повісив на вхідних дверях гранату.

Вони пограбували жінку вщент: забрали навіть її окуляри. Через кілька годин вона вилізла через вікно, а над ранок пішла до ворожої комендатури й повідомила про те, що сталося вночі. Після того минуло уже три місяці, але жінка й досі боїться залишатися вдома сама.

У її душі вирують емоції, які не опише ніхто.

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Сексуальні злочини росіян у цій війні

Зґвалтування та будь-яку іншу форму сексуального насильства під час війни визнано воєнним злочином у всіх інстанціях. Як пояснює правозахисниця Лариса Денисенко, не має значення, як саме військовий вчинив сексуальне насильство — воно все одно може трактуватися як порушення міжнародного гуманітарного права.

Сексуальне насильство як воєнний злочин має набагато ширше трактування, адже під час війни людина почувається перед ворожими людьми зі зброєю набагато вразливішою, ніж за будь-яких інших умов.

Також вона пояснює, що сексуальним злочином також вважається не лише зґвалтування, а й примус оголитися перед родиною чи дитиною, чужими чоловіками.

Разом із тим дуже мало потерпілих звертаються до правоохоронних органів із заявами про вчинення над ними сексуальних злочинів. Розслідування таких справ зараз триває довго, бо про порушення законів війни повідомляють не потерпілі, а очевидці.

Все це пояснюється табуйованістю теми, про яку кожен волів би забути. Насправді ж на тій же Харківщині кількість сексуальних злочинів може бути в рази більшим.

— За моїми спостереженнями на основі електронних листів і розповідей волонтерок та співробітниць поліції, щонайбільше 10% людей погоджуються йти далі. Інші просять здебільшого медичну допомогу, рідше — психологічну, переважно хочуть почуватися в безпеці й більше про це не згадувати з різних причин, — пояснює Денисенко.

Причини, чому потерпілі не звертаються до правоохоронних органів

Це не лише недовіра до системи правосуддя. Питання є глибшим: деколи постраждалим від сексуального насилля, які живуть у прикордонних регіонах, приходили погрози від тих правоохоронців, які під час війни та до неї співпрацювали з окупантами та мають зв’язки в Росії.

Також грає роль психологічний фактор, коли потерпілі просто намагаються якнайшвидше забути про те, що пережили. Згадувати ці моменти — свідомо себе ранити.

Надавати свідчення того, що пережила жінка в такий момент — страшно та боляче. Денисенко каже, що завжди з таких ситуацій треба виходити так, аби зберегти собі життя та максимально — здоров’я.

А правозахисники вважають, що сексуальне насильство під час війни в Україні є не винятковим, а систематичним порушенням норм гуманітарного права. Це вже метод ведення війни військових РФ, і їхнє командування також понесе за це кримінальну відповідальність.

Генеральна прокуратура України відкрила 43 кримінальні провадження через сексуальне насильство з боку військ РФ, у період із 24 лютого до 31 липня. Насправді ж таких злочинів може бути у 100 разів більше, — вважають в Українській Гельсінській спілці з прав людини.

Страждають від сексуальної наруги від російських солдатів не лише жінки, а й чоловіки та діти.

Загалом Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні зафіксувала вісім випадків зґвалтування жінок та однієї дівчинки, 15 випадків сексуального насильства як методу катування або жорстокого поводження чоловіків та 11 випадків примусу до публічного роздягання.

Також в ООН пояснили, що є сексуальним злочином.

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