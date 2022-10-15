Україна

Окупанти ґвалтують, а потерпілі мовчать. Чому жертви сексуальних злочинів не звертаються до суду

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Жовтня 2022, 16:00
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Сотні житлових багатоповерхівок зруйновано! У Миколаєві показують наслідки російських обстрілів
Окупанти ґвалтують, а потерпілі мовчать. Чому жертви сексуальних злочинів не звертаються до суду
Ракетний удар по Київщині, є пошкодження критичної інфраструктури. Що відомо на цю мить
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