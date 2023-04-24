Россия подменяет понятия, чтобы освободить себя от норм и правил войны: интервью с Ахмедом Закаевым

Россия никогда не придумывала и не продуцировала что-нибудь новое. Используя старую тактику времен Первой мировой войны, оккупанты до сих пор окапываются возле городов и забрасывают линию фронта трупами собственных солдат.

Но если мы проведем несколько параллелей, может быть, это поможет нам победить? Об этом размышляла корреспондентка Фактів тижня Екатерина Павловская в ходе интервью с главой правительства Ичкерии в изгнании Ахмедом Закаевым.

Он утверждает: резня в Буче была по сценарию Самашек, а Бахмут — новый Грозный. О сходстве двух чеченских войн и украинской; о том, как Ельцин хотел “решать чеченский вопрос с помощью Путина” и как Россия годами училась устраивать геноцид — собрали главные тезисы в материале.

О ковровых бомбардировках и этнических чистках

По словам главы правительства Ичкерии, даже на сегодня в концентрационных лагерях РФ находится более 27 тысяч чеченцев, а еще десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Россия устраивала геноцид чеченского народа похожий на тот, который сейчас творит на украинской земле.

— Сколько чеченцев погибло в результате политики России?

— В количественном соотношении чеченцы потеряли более 300 тысяч человек — это почти 25% всего населения, — объясняет Ахмед Закаев.

Путин не смог уничтожить абсолютно весь наш народ, поэтому разделил нас на “хороших” и “плохих чеченцев”. Под так называемыми кадыровцами это и подразумевается.

Также Закаев говорит: координатная система истребления непокорных народов в методичке Кремля была и остается неизменной. Таким образом, оккупанты разделяют людей на мирных и тех, кто не признает российскую власть.

Первых, как правило, расселяют по территории РФ — депортируют. А вот вторых — просто убивают.

— Путин использовал методику Сталина для решения чеченского вопроса, — говорит Ахмед Закаев.

Российская пропаганда

Даже сейчас, после стольких лет и войн, которые ведет РФ, мир не смог полностью сбросить все оковы российской пропаганды. Щупальца лжи до сих пор охватывают многие чувствительные темы о народах, ставших жертвами агрессии РФ.

— Можно ли назвать вас полевым командиром?

— Нет, это все последствия российской пропаганды. Это один из методов античеченской пропаганды, у нас никогда не было полевых командиров. Таким словосочетанием называют незаконные военные формирования, чтобы подчеркнуть нашу нелегитимность.

Так принято на Западе: называть бойцов боевиками. Это понятие закрепили журналисты. У нашей страны было правительство, была армия, а я был командующим фронтом.

Читать по теме Это уже было. Как Россия использует пытки и казни во время интервенций и войн Вспоминаем военные преступления россиян и где они совершали их.

О расправах над гражданскими

Россияне во всех своих военных кампаниях используют расправы над гражданскими. Показательные казни, расстрелы зеленых коридоров, видеофиксация издевательств над мирными жителями.

В Чечне было так же. Масштабы трагедии и способы убийства поражали нас жестокостью, пока украинский народ полномасштабно и повторно не почувствовал ту же боль в 2022 году.

— Что известно о расправах россиян над чеченским народом во время Второй чеченской войны?

— 29 октября 1999 года на границе с Ингушетией собралось множество беженцев. Их неделю собирали и не пропускали на оккупационном блокпосте, чтобы впоследствии танки прикрылись живым щитом от военных, а потом разбомбили эту гражданскую колонну, — говорит Закаев.

Они уничтожили тысячу людей — женщин, детей. Это еще один зафиксированный факт военного преступления россиян.

Также Ахмед Закаев вспомнил, как российские оккупанты вырезали целый населенный пункт, где не было ни одного военного.

— Это можно сравнить с Бучей. Там были мирные жители и здесь были мирные жители, — заключает руководитель правительства Ичкерии.

Что такое фильтрационные лагеря и какими они были в Чечне?

— Россияне делали так называемые фильтрационные лагеря, которые действительно были концентрационными лагерями. Людей бросали в ямы и держали там: женщины и мужчины умирали, но оставались в этих ямах, — рассказывает Ахмед Закаев.

Методы, которые россияне принесли сюда (в Украину — ред.), были отработаны в Чечне.

— Почему “операция”, а не война?

В Чечне РФ вела “антитерористическую военную операцию”. В Украине — так называемую специальную военную операцию. Ахмед Закаев объясняет это спецификой войны.

— Войну всегда ведут по правилам. Во время войны все люди подпадают под какую-то норму.

Названия, которыми пользуется Россия, освобождают их от этих норм и правил.

О войне в Чечне и Украине мы раньше эксклюзивно говорили с сыном президента Чечни Анзором Масхадовым. Читай интервью в нашем другом материале.

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