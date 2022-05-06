Анзор Масхадов: Нужно задушить эту змею, и сделать это вместе. Интервью с сыном бывшего президента Чечни о войне в Украине

Путинский режим кошмарит уже не первый народ, которому не посчастливилось жить рядом. Сегодня Украине в войне против России помогают множество национальностей. Кто-то просто хочет поддержать справедливость, у кого-то здесь друзья, а кто-то так же пострадал от РФ и стремится помочь нам победить это зло и уничтожить его военные амбиции.

Из последних побуждений нам помогает чеченский народ (не путай с кадыровцами). На их территорию с двумя войнами врывались россияне, называя это “операциями”. Уничтожали народ, мародерили, дезинформировали, насаждали свой режим. Знакомо, не так ли?

Мне удалось пообщаться с сыном бывшего президента Республики Ичкерии (1997–2005) Аслана Масхадова — Анзором Масхадовым. Он привез в Украину документы, доказывающие зверства россиян в Чечне во времена войн, и уверен, что они помогут международному сообществу в деле преступлений россиян на нашей земле. О России, кадыровцах, поддержке от чеченского народа и Украине — читайте в интервью.

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— Когда Россия проиграет в Украине, как вы считаете, сможет ли она приструнить свои имперские амбиции или это ни на что не повлияет?

— Я считаю, что когда Россия проиграет — а она проиграет, потому что в мире поняли, откуда идёт эта опасность и кто угрожает человечеству; когда Украина выстоит — а она выстоит, и победа будет за Украиной — тогда будут большие изменения в самой России.

— То есть, вы думаете, что могут восстать народы и России, какой мы видим её сейчас, может и не быть?

— Я считаю, что люди уже постепенно открывают глаза, уже знают, откуда идёт эта угроза, но всё-таки я не понимаю россиян, которые молчат. Их всегда посылают на убой, как это было у нас во времена российско-чеченской войны, и как это происходит сегодня в Украине.

Людей используют — и за какие интересы? То, что мы видим — это не интересы России, а лично Путина. Не понимаю я россиян. Почему они не встают? Почему у них нет никаких митингов?

Наоборот мы слышим, как многие высказываются в поддержку Путина и этой войны. Мы смело можем обвинять самих россиян.

— Смотря на поддержку от россиян и то, как они высказываются публично, можем ли мы предполагать, что после поражения в Украине Россия сможет снова напасть, как это было с Республикой Ичкерией?

— У нас есть такая пословица: у русского девять раз меняется мысль ко дню. То есть, верить ему нельзя. Сейчас он даст слово, наобещает целые горы, но через час он изменит свои мысли, то есть, можно ожидать подлость.

Вот такую подлость и мы получили: подписали мирные соглашения, мирный договор, но в то время, когда мы подписывали его с Россией, они уже готовились к новой войне.

У них всё всегда запланировано. Они готовились к новой войне. В 1996 году закончилась первая война, и через три года начинается новая война Путина. Они знали, что надо будет привести к власти нового человека, неизвестного, и на этой войне подняли его популярность в России.

Вот якобы молодой, он сейчас восстановит Россию, Россия встанет с колен. И с тех пор уже 20 с чем-то лет они “встают с колен”.

— Россияне часто неровно дышат не только к соседям, но и к другим странам. Если они таки отстанут от Украины, то под угрозой могут быть и другие территории. Как вы считаете, кому это может грозить?

— Мы слышим прямые угрозы в адрес Финляндии, Швеции, Польши, Балтийских стран, то есть Россия угрожает всем вокруг. Как говорили чеченские лидеры, в точности мой отец, Аслан Масхадов: “Путин добивает Россию”.

Сегодня он её добил внутри и по отношению к своим соседям. Он со всеми перессорился, и Россия сегодня изолирована. Уверен, там скоро будут большие изменения.

— Мы говорим, что россияне во многом поддерживают Путина, огромное количество, если верить соцопросам. Что в РФ изменится после его смерти?

— В России почему-то никогда не было нормального правителя. Кто-то может сказать: Хрущёв, Андропов, — но я назвать фамилию нормального человека не могу.

Я надеюсь, что в России появится руководитель, адекватный человек, который будет думать о своём народе, восстанавливать свою страну, помогать людям, а ещё и думать о своих соседях, искать добрые и честные отношения с ними.

И с Кавказом, и с Украиной, и с Балтикой, а не махать шашкой и угрожать своим соседям. Если они оккупируют всю Украину, хоть это им не удастся, я уверен, что Путин выберет другую страну, чтобы напасть. Это может быть любая страна, даже Литва, Латвия, Казахстан, Грузия. У них большие аппетиты.

— Хочу поговорить о зверствах, которые обсуждает весь мир: в Буче, Гостомеле, Бородянке. Вы рассказывали, что это было похоже на то, что в своё время россияне делали у вас. Можете ли об этом рассказать?

— Я работал с материалами о зверствах оккупантов на нашей земле, много слышал, видел. Когда я приехал в Украину, то привёз папку с документами. Это отчёт генпрокуратуры нашей Республики своему президенту о преступлениях российских оккупантов за 2002 год. Здесь зафиксировано всё.

К примеру, русские заскочили во двор, забрали чеченца, потом он исчез. Кого-то избили, кого-то убили или живьём закопали.

Украинцев называют нацистами. Я сейчас в Украине и этого нацизма не вижу. Нас называли “чеченскими террористами”.

Они пришли с такой картиной: тело человека после пыток, на нём вырезана звезда Советского Союза и свастика.

Вот, что они у нас делали: выжигали, вырезали. К примеру, живой щит: сзади идут российские оккупанты, спереди — женщины и дети.

Или фотография: пятеро детей после авиационной бомбёжки. Таких фотографий сейчас много.

Я был в Буче, Гостомеле, Ирпене, разговаривал с местными жителями. Мы говорили об этих событиях, а также о тех, что были у нас, в Республике, как русские фашисты убивали чеченцев — мирное население. Всё точь-в-точь: одна тактика, одни методы. Заходят в населённый пункт, кого они поймают, того расстреляют, сжигают, уничтожают всё вокруг.

Потом забивают свои БТР, грузовые автомобили стиральными машинами и телевизорами. Это армия мародёров и преступников. Был один случай в 2002 году. Эти российские оккупанты зашли в чеченское село, хотели забрать с собой одного старика, больного туберкулёзом.

Но пришли на помощь соседи, женщины, чтобы отбить этого старика у русских. А те начали стрелять над головой. Потом подходит офицер. Он отдаёт приказ расстрелять всех. И эти фашисты начали расстреливать их крупнокалиберным пулемётом. Вот такие фашисты.

— Почему России выгодно делать из кадыровцев и Кадырова таких себе героев, высокопоставленных воинов? Кто в это верит и как есть на самом деле?

— Как есть на самом деле, показали украинские герои.

Мы называем Кадырова клоуном, уже начали называть его тиктокером. Это обычное пугало. Создали такой миф, мол, бывшие чеченские боевики перешли на сторону Кадырова, как они трубили вовсю.

То есть, готовили такую страшилку, хотя на самом деле те, которые воевали против российских войск, во время войны в основном погибли. А это предатели. Мы не считаем их чеченцами, мы считаем их мерзкими существами.

Они предатели чеченского народа. У каждого народа есть свои предатели, у нас они такие.

Сегодня простой народ напуган и находится в таком состоянии, что за каждое слово, сказанное против них, их могут убивать, пытать, унижать.

На самом деле кадыровцы находятся в тылу, это так называемые заградотряды. И там же снимают свои видео, якобы ведут бои. Они ничего из себя не представляют, не такие уж и воины, как об этом говорят.

— Как чеченский народ отреагировал, когда Россия пошла войной на Украину?

— Скажу про свою реакцию. Началось вторжение в Украину. Я вернулся в 11 декабря 1994 года. Тогда Россия пошла на нас войной.

То же самое, эти колоны войск, которые с трёх сторон заходили в нашу Республику. Сотни тысяч российских оккупантов вошли на территорию.

Это были разные подразделения: ОМОН, контрактники, регулярные войска и так далее. Вот такие же ощущения. Видно было, что это крупномасштабная война и прольётся море крови. Я примерно понимал, какая картина будет: зверства, бомбёжки, удары по городам.

Потом я сразу понял, что я поеду в Украину. Я общался с чеченцами, узнавал мнение, хотя там уже было понятно, что мы против войны.

Везде я слышу, что они осуждают действия России против Украины. Мы проводили митинги, протесты в Европе, были на конференциях, делали всё возможное в информационном поле.

А также собирали вещи для военных. Всё то, что мы могли собрать, отправляли в Украину. Я призывал своих соотечественников, чтобы они делали всё возможное. Потому что ваш народ сегодня нуждается в этой поддержке.

Добавлю, что в Украине есть чеченцы, которые воюют против российских оккупантов. Они воюют здесь с 2014 года.

— Хотела бы вернуться к документам. Вы говорили, что они могут помочь в расследовании зверств в Киевской области. Обсуждали ли их уже с международными правозащитниками?

— Да, мы обсуждаем, встречаемся. Было бы хорошо, если б украинцы и чеченцы вместе продвигали этот вопрос.

То, что происходит сегодня в Украине — это геноцид. Сегодня мы находимся под оккупацией, и россияне совершали такой же геноцид против нашего народа. Всё это надо предъявлять России, и было бы хорошо делать это вместе.

Так же могут сделать и грузины, ведь Путин тоже воевал против Грузии.

Я бы хотел, чтобы Украина признала геноцид чеченского народа, а потом и те страны, которые помогают ей сегодня.

Чтобы признали геноцид, который совершали по приказу Ельцина и сегодня Путина. Это военные преступники, те, которые виновны в гибели 300 тысяч мирных жителей, и сейчас этот Путин убивает украинцев.

— Как сейчас чеченский народ относится к Кадырову? Что люди о нём думают и ждать ли революции в будущем?

— Я уверен, что это будет. Сейчас трудно сказать, когда это случится. Если нам будет оказана хорошая поддержка, то мы сделаем всё, чтобы свергнуть этого клоуна. Это то, что чеченцы сегодня хотят, но такой возможности у нас пока нет. Мы прошли две войны, все ресурсы иссякли.

Много чеченцев спрашивают, почему бы нам не пойти воевать против них. Но в нашей ситуации это бессмысленно. У нас нет такой поддержки, но надеюсь, что наступит день, когда мы вернём свою родину в свои руки.

Сейчас в мире начали открывать глаза. Многие верили, что мы террористы. Но сейчас начали понимать, что мы жертвы путинского режима, что террористы там, в Кремле.

Все наши лидеры всегда предлагали переговоры, мир. Ни Джохар Дудаев, ни мой отец, Аслан Масхадов, никогда не говорили, что надо вторгнуться на территорию России, разрушать города, убивать русских.

Мы говорили, чтобы нам дали гарантии безопасности нашего народа, чтобы через пять лет или 50 никому не пришло в голову начать новую войну против нас. Мы хотели и хотим этих гарантий.

У нас был Кадыров-старший. Он когда-то призывал чеченцев убивать русских. Это было в 1994 году. Как он сказал, “если каждый чеченец убьёт 140 русских, то проблема с Россией будет решена”.

Сегодня понятно, почему он делал такие заявления, так как работал на российские спецслужбы. Его убили 9 мая 2004 года.

— Россияне видят то, что им показывают по телевизору, и в это свято верят. Кто-то всё понимает, но молчит. Большинство поддерживает режим…

— Им, как мне кажется, уже без разницы. Может, они привыкли, но да, они слепы. Не знаю, насколько человек должен быть таким безразличным.

Приведу пример: 1999 год. В октябре, когда начиналась война, они ударили тактическими ракетами по центральному рынку, мечети и больнице. Были сотни убитых мирных жителей.

Потом на своём телевидении они открыто говорили, что правильно делают, их больше надо убивать.

— Касательно документов, которые вы привезли. Что сейчас могло бы помочь вам в их распространении?

— Нам понадобится помощь, потому что сегодня нам действительно сложно и не оказывают такой поддержки. Вместе мы сможем сделать многое — помощь в освещении военных преступлений.

С нашей стороны мы можем предоставить такие документы. Надо людям показывать, что из себя представляет кремлёвский режим с ненормальной политикой, которую они проводят по отношению к другим народам.

Там ненависть. Украинцы — бандеровцы, нацисты, мы террористы — вот такие ярлыки вешают на все народы. Они находят этот ярлык, хотя сами являются и нацистами, и террористами, и фашистами.

В информационном плане это очень важно для истории, для поколений. Надо работать с этими фактами.

— Если поменяется власть и по телевизору россиянам начнут показывать правду, вы верите в их просветление?

— Особо нет. Я раньше не высказывался так в адрес русского народа. Сейчас я прямо обвиняю русских. Они виноваты за своё молчание, безразличие и злость по отношению к другим народам.

Почему даже во время оккупации, когда к нам приходят российские оккупанты, убивают нас, мы должны предлагать мир?

Да, это наша заинтересованность, но ведь они приходят к нам с войной. Думаю, нам надо просто раз и навсегда задушить эту змею, чтобы она не кусала своих соседей, и душить надо всем вместе.

— Все ли темы мы проговорили? Возможно, вы бы хотели что-то ещё добавить?

— Рядом со мной чеченский блогер. Он советует говорить о наших батальонах, которые воюют против российских оккупантов. Ведь есть такие чеченцы, которые стали рядом с украинцами. Стоит про них рассказывать, их показывать.

Нам важно работать против российской пропаганды, против обвинений чеченцев, якобы чеченцы пришли убивать украинцев и так далее. Да, есть пусть и 500 человек, но чеченцы поддерживают Украину и должны поддерживать. Как можно поддерживать ту страну, которая тебя убивает, то есть Россию?

Как можно пойти на это предательство и служить Путину, Кадырову и так далее? Нужно показать украинцам, что мы делаем всё возможное и будем делать, готовы отдать свои жизни здесь, на украинской земле, ради мира, справедливости, войны против врага человечества.

Люди должны как-то открывать глаза.

Чтобы помочь украинцам, к нам приезжают знаменитые голливудские актеры и кинорежиссеры.

Один из них — Кери Фукунага. Он же снял последнюю часть Бондианы Не время умирать, и это название очень удачно подходит Украине сейчас. Фукунага также выступал режиссером Настоящего детектива, а значит, мы найдем и накажем всех российских преступников. Смотри интервью с режиссером Кэри Фукунага.