Я не хочу говорить о погибших, я хочу сказать о живых. Режиссёр Кэри Фукунага о своем волонтёрстве и войне в Украине

Украина объединила вокруг себя весь мир за считанные недели. Ещё ни к одной стране не были прикованы миллионы глаз по всему миру одновременно.

Чтобы помочь украинцам, к нам приезжают знаменитые голливудские актеры и кинорежиссеры.

Один из них — Кэри Фукунага. Он же снял последнюю часть Бондианы Не время умирать, и это название очень удачно подходит Украине в данный момент. Фукунага также являлся режиссером Настоящего детектива, а значит, мы найдем и накажем всех российских преступников.

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Кэри Фукунага отправился в Украину волонтером через несколько дней после полномасштабного российского вторжения вместе с некоммерческой организацией World Central Kitchen. Организация предоставляет гуманитарную помощь и продовольствие в кризисных зонах.

Также он показывает всё, что происходит в Украине, в своем Instagram. Режиссер рассказал о своем волонтёрстве и общении с украинцами.

О волонтёрстве и решении приехать в Украину

— Я не впервые занимаюсь волонтерством, но на этот раз у меня появилась возможность больше в это вовлечься и поработать в полную силу, пусть и временно: после окончания моей (волонтерской — ред.) смены мне нужно будет вернуться в США.

Решение поехать в Украину зрело во мне уже давно, но 24 февраля я понял, что настал тот самый момент. Я был очень взбешен.

На самом деле я давно ждал этого (начала полномасштабной войны — ред.). Я следил за аннексией Крыма, а потом за тлеющим конфликтом на Донбассе. Я чувствовал, что в какой-то момент это перерастет (в полномасштабную войну — ред.). И когда в конце 2021 года стали появляться новости о том, что на российско-украинской границе сосредотачиваются (российские — ред.) войска, кто-то стал говорить: “Ой, да это блеф”.

“Это не блеф, — отвечал я им, — ради блефа на границу не стягивают сотню тысяч солдат”.

О приезде в Украину

Помню, как мы ехали из польского Пшемысля в сторону украинской границы. Был уже поздний вечер — я немного припозднился, потому что ждал фотографа, которого должен был забрать с собой в Украину. Мы направились в сторону Львова, был очень красивый зимний вечер, чудесный закат.

И одна вещь особенно привлекла мое внимание — повсюду были птичьи гнезда, установленные на помостах.

“Что это за гнезда?” — начал расспрашивать я у местных. Один человек объяснил мне, что это гнезда аистов — в Украине их называют “лелека”. Для них строят специальные платформы, и если аист совьет на них свое гнездо, это означает, что твой дом благословлен.

Я приехал в Украину с организацией World Central Kitchen. Мы не готовили еду — это делали местные. Мы работали с местными (кейтеринговыми сетями и заведениями общепита — ред.), то есть наша функция была в основном координационной.

Про желание снимать

— Раньше я говорил, что хочу оставить украинскому кинематографу право рассказать их истории (про эту войну — ред.) самим. Да, почти всегда у меня с собой была камера, но я особо не снимал.

Я приехал не для этого. Я и так посвятил достаточно времени в жизни наблюдению и фиксации.

Я хотел именно принять участие, стать частью происходящего.

Что касается съемок в будущем — не знаю, посмотрим. Просто если я начну снимать, это автоматически изменит причины моего нахождения в Украине.

Это превратится в нечто корыстное, а я очень не хочу этого.

Я познакомился со многими местными кинематографистами. Например, я встречался в Харькове с режиссером и оператором Кириллом Гончаром. А в Киеве виделся с Катериной Горностай, которая сняла фильм Стоп-Земля. В Харькове я познакомился еще и с Мстиславом Черновым, мы очень хорошо провели с ним время. Здесь очень много талантливых людей.

Что буде после окончания волонтерства

— Эта война не пройдет бесследно: она уже повлекла за собой столько жертв, что невозможно будет это игнорировать. Но я не знаю, какой конкретно это (результаты войны — ред.) будет иметь эффект, найдут ли человеческая эмпатия и воображение материальное воплощение. Я со своей стороны буду рассказывать о своем опыте, когда вернусь в США.

Я не буду никому навязывать свою картину мира, просто расскажу, что я видел.

Я не хочу говорить о погибших, я хочу сказать о живых.

Наверное, одно из самых сильных моих воспоминаний — 4 апреля, когда мы с коллегами-волонтерами приехали в Бучу. Из укрытий начали выходить люди, которые больше месяца прятались от российских военных в подвалах своих домов. Надо было видеть, как они смотрели на нас.

Мы были в чистой, постиранной одежде. Они были все черные, даже их руки были в грязи. Эта сцена напомнила эпизод из какого-нибудь документального кино, когда показывают освобождение узников из концлагерей.

Я сделал несколько фотографий, но не очень много, потому что я просто оцепенел в тот момент.

А еще раньше основатель организации World Central Kitchen Хосе Андрес в своем интервью рассказывал об украинцах, Зеленском и работе в нашей стране во время войны.