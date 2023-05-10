Интервью

Во время трагедий поешь глубже. Нино Катамадзе о войне в Украине и Грузии, “черных” списках артистов и Саакашвили

Анастасия Грубрина, редактор сайта 10 мая 2023, 19:00
Ніно Катамадзе про війну в Україні та ситуацію в Грузії — інтерв’ю
Фото: Pexels

Больше новостей
грибок нігтів
Не терпи неприятные симптомы! Все о грибке ногтей: виды, диагностика, лечение
Фуксія
Фуксия: уход, как правильно удобрять, обрезать и пересаживать растение
ЗСУ розбивають російських окупантів під Бахмутом: що відомо
Враг отступил на дистанцию до 2 км: ВСУ официально подтвердили успешную операцию под Бахмутом
Помощь женщинам
Мы рядом. Как женам погибших военных получить помощь во время войны
Смотреть больше

Материалы по теме

ЗСУ розбивають російських окупантів під Бахмутом: що відомо
Враг отступил на дистанцию до 2 км: ВСУ официально подтвердили успешную операцию под Бахмутом
Помощь женщинам
Мы рядом. Как женам погибших военных получить помощь во время войны
Светлана Тарабарова
Дочка меня спасла — Светлана Тарабарова об опыте материнства во время великой войны и собственных переживаниях
обмен водительского удостоверенеия при смене фамилии
Есть всего десять дней. Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии

Видео
0:05:14
Як минула коронація Карла III за £250 млн — деталі

Самое дорогое празднование для нового монарха! Чем запомнилась коронация Карла III
0:03:38
Тренування військових
Готовятся к возможным химическим атакам и учатся стрелять из огнеметов — тренировка украинских солдат
Карта бойових дій в Україні
Что не могут захватить — оккупанты уничтожают: карта боевых действий в Украине 10 мая в режиме онлайн
0:05:52
Циркуни
Их здесь перебили на этих танках! Что пришлось пережить Циркунам — ужасные воспоминания местных
0:14:48
Контрнаступ закладе основи розпаду Росії — Подоляк
Жалкая пародия на Советский Союз. Подоляк о контрнаступлении, желании России проиграть и милитаризации детей
0:04:12
Нікополь
Пострадали и люди, и животные, и здания! Жители Никополя рассказывают о последствиях очередного обстрела
0:04:25
Асканія-Нова: що відбувається із заповідником під окупацією
Тысячам уникальных животных угрожают россияне! Что происходит с заповедником Аскания-Нова в Херсонской области
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Черная сторона победы во Второй мировой — как и почему Россия умалчивает “неудобные” страницы истории
0:05:21
черга в Ягодині
И снова километровые пробки. Почему польские перевозчики блокируют границу и когда это урегулируют
9 травня день в історії
Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади
Больше видео
Светлана Тарабарова
Читать дальше
Дочка меня спасла — Светлана Тарабарова об опыте материнства во время великой войны и собственных переживаниях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь