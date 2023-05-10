Во время трагедий поешь глубже. Нино Катамадзе о войне в Украине и Грузии, “черных” списках артистов и Саакашвили

Грузинская певица и королева джаза Нино Катамадзе рассказала в проекте Горят уши о выступлениях в России и отказе от них, разнице между войной в Грузии и Украине, а еще о любимой украинской песне. Читай подробнее в нашем материале.

О выступлениях в России и отказе от них

Нино Катамадзе вспоминает, как ей приходилось выступать перед высшим руководством в России. Это случилось на день рождения министра финансов. Певица говорит, что пытается всегда задавать максимальное количество вопросов, но иногда бывают досадные случаи.

Тогда был совершенно засекречен наш приезд. Но я когда узнала, плохо повела себя перед микрофоном. Меня вывели оттуда. Я выступила, но после того, как они уехали.

Нино Катамадзе назвала Путина оккупантом и прекратила выступления в России только в 2019 году. Она рассказала, почему не сделала этого раньше:

В 2019 году, когда российский парламентарий сидел в нашем парламенте, государство лишило молодых глаз. И очень многие пострадали на этом митинге. Я поняла, что мне не следует говорить.

Раньше была возможность говорить что-то важное со сцены, ведь происходящее в Грузии не всегда показывали по телевизору. Потому певица считала, что ей удастся донести правду.

Во время трагедий можно глубже петь. Но создавать это можно уже после того, как осознаешь, — говорит певица.

Об общении с коллегами-россиянами Нино рассказала, что и раньше не имела много знакомых. Говорит, сейчас общается только с Юрием Шевчуком и Андреем Макаревичем, только с теми, кто поддерживает Украину.

Отношение к россиянам и украинцам в Грузии

Об отношении грузин певица говорит, что оно отличается. В Грузии очень много украинских флагов, они повсюду. Молодежь вообще не общается на русском. Нино Катамадзе рассказывает, что зачастую россиян не пускают в общественные места.

Иногда их принуждают подписывать декларацию.

И есть места, где их вообще не пускают. Если они не скажут “Слава Украине”, что Абхазия — это Грузия. Что Россия — террорист, — говорит Нино Катамадзе.

Но есть те, кто пускает их по экономическим причинам. Сдают квартиры. Есть разные люди. Невозможно, чтобы все было так, как мы хотим, — говорит певица.

“Черные” и “белые” списки артистов в Грузии

Нино рассказывает, что уже три года у нее не было концертов. На это повлияла пандемия, а также ограничения грузинских властей. Она говорит, что в Грузии есть “черные” и “белые” списки артистов. В “черные” попадают те, кто что-то говорит, ходит на митинги и протестует.

В нашем государстве все артисты финансируются за счет государственных денег. За это требуют поддержки на выборах. Не выходить, не высказываться, в Facebook ничего не писать, — говорит артистка.

Сейчас пытались принимать пророссийские законы. Но люди ясно знают, что им не нужна Россия. Им нужна Европа.

Я думаю, что власть борется со всеми, кто против коррупции, против Европы, против НАТО, смелых, молодежи. И это не только я, но и многие молодые люди.

— Представляете, 18-летний ребенок вышел и протестовал. И задержали его на семь лет. Что сделали с его жизнью? Я думаю, что я тоже в этом списке. Ну, посмотрим, кто выиграет.

О Михаиле Саакашвили

— Это очень болезненная история. Во-первых, история нашего третьего президента, вообще человека, который совершил именно революцию, правильную с точки зрения этого слова, и основывал те институты, которые до сих пор работают благодаря ему.

И самое страшное, что это пример, когда можно помочь человеку и государство намеренно ему не помогает. Просто не пускает. Не пускает за границу, чтобы ему стало лучше.

В абсолютно мирное время в Грузии, если это можно назвать миром, мы ничего не можем сделать, чтобы его выпустили. Оказывается, правительство может быть настолько пророссийским, чтобы показательно убить любого человека, особенно того, за чей счет они сейчас живут.

Почему мир не поддержал Грузию в 2008 году

— Я думаю, что мир не был готов просто открыться перед таким страшным явлением, как война. Потому что в Грузии это было пять дней, затем в Чечне 300 тыс. человек были убиты. Поэтому думаю, что миру пришлось в 2022 году посмотреть в реальные глаза.

В 2008 году Нино уехала рожать сына в Грузию, вскоре началась война. Певица рассказывает, что тогда Святослав Вакарчук пытался увезти ее оттуда.

Он позвонил. Я разговаривала с послом, но не уехала из своей страны. Я за это ему благодарна и всегда помню, что во время войны он был единственным, кто позвонил.

Мы относимся друг к другу как артисты, как люди, точно знающие, в каком месте стоим в сложные времена. С уважением и признанием.

О любимой украинской песне

— Моя любимая песня — Чорнобривці. Я пою ее с радостью. Слезами полна, она очень душевная. И как матери, как дочери, мне близка эта песня. Потому что там много, к сожалению, слез скопилось. Слез и молитв, которыми мамы оплакивают своих детей.

Или молятся, чтобы они вернулись с войны живыми. Много историй. В Украине каждую секунду, когда приезжаешь, понимаешь, насколько ценной она стала, и каждая песня на столько же стала такой мудрой.

После победы только можно начать петь с радостью. Вот у меня такое чувство. Была очень хорошая история, когда я была во Львове. Там прямо возле оперного театра в парке люди лет 60 с аккордеоном сидели и собирали деньги.

И вдруг я прошла, и, увидев меня, они начали петь Чорнобривці. Они пели ее совершенно по-другому. Я никогда не слышала ее в таком варианте.

Какие города посетит певица после победы

— Я хочу посетить все города, где у меня были концерты, с кем я знакома. И я хочу везде спеть. Прийти и привести отличных артистов, музыкантов. И везде обняться с бабушками с дедушками.

Где встречали нас с цветами и пирожками. Мы когда-то гастролировали, они нам пекли пирожки. И так привозили на концерты.

И, прежде всего, в Харьков. Я обязательно приеду туда вместе с Михаилом Бондаренко, который более 15 лет является организатором моих концертов.

Я вернусь вместе с ним. Он сейчас на войне. И вместе с ним вернемся в Харьков. И оттуда начнем концерты.

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