Розповіді

“Щоб знизити градус напруги, ввечері 24 лютого я сіла малювати”: історія війни київської художниці

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Березня 2023, 11:00
Марія Лонюк
Фото: Instagram

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