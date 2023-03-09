24 лютого я освідчився їй — історія закоханих, які під час війни вирішили стати батьками

24 лютого минулого року Іван Вишталюк одразу пішов у військкомат, як тільки дізнався про початок повномасштабного вторгнення.
Його дівчина Олена залишилась вдома, у Бучі, ще не знаючи, що їй доведеться пережити. Та зрештою, жахи війни та окупація показали парі всю цінність життя й важливість насолоджуватись кожною хвилиною.
Це і підштовхнуло Івана та Олену побратись і народити дитину. Видання The Village Україна розповіло їхню дивовижну історію кохання, яке сильніше за страх та смерть.
На початок повномасштабного вторгнення ми не були одружені. Олена колись жартома казала, що дійдемо до РАЦСу, коли Путін нападе. Ну, і 24 лютого я зробив їй пропозицію, — згадує Іван.
На початок повномасштабного вторгнення ми не були одружені. Олена колись жартома казала, що дійдемо до РАЦСу, коли Путін нападе. Ну, і 24 лютого я зробив їй пропозицію, — згадує Іван.
Однак похід до РАЦСу знову довелось відкласти через активні бойові дії у Київській області та окупацію Бучі. Наступного разу побачитися закоханим вдалось лише протягом кількох хвилин, коли Олена виїжджала з Бучі в евакуаційній колоні.
Оформленням документів пара змогла зайнятись лише у квітні. Після офіційного розпису молодята одразу почали думати про планування дитини, хоч це рішення було доволі складно ухвалити.
Я, щиро кажучи, трошки вагався, бо тоді Київ мав дуже моторошний вигляд. Я своє місто таким ще не бачив. Воно було ніби зґвалтоване.
Я, щиро кажучи, трошки вагався, бо тоді Київ мав дуже моторошний вигляд. Я своє місто таким ще не бачив. Воно було ніби зґвалтоване.
Я дивився на це місто й мав дивні відчуття, а Олена була налаштована рішуче, — ділиться Іван.
Його дружина була певна, що, мабуть, більш слушного часу для створення родини вже ніколи не буде. Тож пара наважилась на цей відповідальний у своєму житті крок.
Фото: The Valliage Україна
Чоловік жив у військовій частині, а жінка переїхала до батьків у Київ. Власне, така ситуація і зараз. Під час вагітності дружини Іван намагався частіше приїжджати додому, але все одно більше ніж двічі на місяць бачитись одне з одним не вдавалось.
Коли в пари народилась донечка Іванка, чоловіку дали відпустку на десять днів, яку він повністю провів з найріднішими жінками.
Зараз я намагаюся на кожну можливість взяти якісь вихідні й приїхати. Але Іванка дуже швидко росте. Олена надсилає фото, і щотижня я бачу зміни, — зізнається батько.
Зараз я намагаюся на кожну можливість взяти якісь вихідні й приїхати. Але Іванка дуже швидко росте. Олена надсилає фото, і щотижня я бачу зміни, — зізнається батько.
Найбільше він переживає за те, що малюк його забуде та перестане впізнавати. Адже дівчинка дорослішає і змінюється дуже швидко. Але кожну вільну хвилину чоловік переглядає фото донечки та мчить до неї за будь-якої нагоди.
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