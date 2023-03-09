24 лютого я освідчився їй — історія закоханих, які під час війни вирішили стати батьками

24 лютого минулого року Іван Вишталюк одразу пішов у військкомат, як тільки дізнався про початок повномасштабного вторгнення.

Його дівчина Олена залишилась вдома, у Бучі, ще не знаючи, що їй доведеться пережити. Та зрештою, жахи війни та окупація показали парі всю цінність життя й важливість насолоджуватись кожною хвилиною.

Це і підштовхнуло Івана та Олену побратись і народити дитину. Видання The Village Україна розповіло їхню дивовижну історію кохання, яке сильніше за страх та смерть.

Зараз також дивляться

Я трошки вагався, а дружина була налаштована рішуче

На початок повномасштабного вторгнення ми не були одружені. Олена колись жартома казала, що дійдемо до РАЦСу, коли Путін нападе. Ну, і 24 лютого я зробив їй пропозицію, — згадує Іван.

Однак похід до РАЦСу знову довелось відкласти через активні бойові дії у Київській області та окупацію Бучі. Наступного разу побачитися закоханим вдалось лише протягом кількох хвилин, коли Олена виїжджала з Бучі в евакуаційній колоні.

Оформленням документів пара змогла зайнятись лише у квітні. Після офіційного розпису молодята одразу почали думати про планування дитини, хоч це рішення було доволі складно ухвалити.

Я, щиро кажучи, трошки вагався, бо тоді Київ мав дуже моторошний вигляд. Я своє місто таким ще не бачив. Воно було ніби зґвалтоване.

Я дивився на це місто й мав дивні відчуття, а Олена була налаштована рішуче, — ділиться Іван.

Його дружина була певна, що, мабуть, більш слушного часу для створення родини вже ніколи не буде. Тож пара наважилась на цей відповідальний у своєму житті крок.

Чоловік жив у військовій частині, а жінка переїхала до батьків у Київ. Власне, така ситуація і зараз. Під час вагітності дружини Іван намагався частіше приїжджати додому, але все одно більше ніж двічі на місяць бачитись одне з одним не вдавалось.

Коли в пари народилась донечка Іванка, чоловіку дали відпустку на десять днів, яку він повністю провів з найріднішими жінками.

Зараз я намагаюся на кожну можливість взяти якісь вихідні й приїхати. Але Іванка дуже швидко росте. Олена надсилає фото, і щотижня я бачу зміни, — зізнається батько.

Найбільше він переживає за те, що малюк його забуде та перестане впізнавати. Адже дівчинка дорослішає і змінюється дуже швидко. Але кожну вільну хвилину чоловік переглядає фото донечки та мчить до неї за будь-якої нагоди.

24 лютого 2022 року Марія прокинулася від вибуху. Вона була на 38-му тижні вагітності. Перше, що подумала — аби не війна! Дізнайся щемливу історію, як жінка народжувала під вибухи 24 лютого.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!