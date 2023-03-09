24 февраля я сделал ей предложение — история влюбленных, которые во время войны решили стать родителями

24 февраля прошлого года Иван Вышталюк сразу же пошел в военкомат, как только узнал о начале полномасштабного вторжения.

Его девушка Елена осталась дома, в Буче, еще не зная, что ей придется пережить. В конце концов, ужасы войны и оккупация показали паре всю ценность жизни и важность наслаждаться каждой минутой.

Это и подтолкнуло Ивана и Елену пожениться и родить ребенка. Издание The Village Украина рассказало их удивительную историю любви, которая сильнее страха и смерти.

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Я немного колебался, а жена была настроена решительно

До начала полномасштабного вторжения мы не были женаты. Елена когда-то в шутку говорила, что дойдем до ЗАГСа, когда Путин нападет. Ну, и 24 февраля я сделал ей предложение, — вспоминает Иван.

Однако поход в ЗАГС снова пришлось отложить из-за активных боевых действий в Киевской области и оккупации Бучи. В следующий раз увидеться влюбленным удалось лишь в течение нескольких минут, когда Елена выезжала из Бучи в эвакуационной колонне.

Оформлением документов пара смогла заняться только в апреле. После официальной росписи молодожены сразу начали думать о планировании ребенка, хотя это решение было сложно принять.

Я, честно говоря, немного колебался, потому что тогда Киев выглядел очень жутко. Я свой город таким еще не видел. Он был словно изнасилованным.

Я смотрел на этот город и испытывал странные ощущения, а Елена была настроена решительно, — делится Иван.

Однако его жена была уверена, что, пожалуй, более подходящего времени для создания семьи уже никогда не будет. Так пара решилась на этот ответственный в своей жизни шаг.

Мужчина жил в военной части, а женщина переехала к родителям в Киев. Собственно такая ситуация и сейчас. Во время беременности жены Иван старался чаще приезжать домой, но все равно больше двух раз в месяц видеться друг с другом не удавалось.

Когда у пары родилась дочь Иванка, мужчине дали отпуск на десять дней, который он полностью провел с самыми родными женщинами.

Сейчас я стараюсь на каждую возможность взять какие-нибудь выходные и приехать. Но Иванка очень быстро растет. Елена присылает фото, и каждую неделю я вижу перемены, — признается отец.

Больше всего он переживает за то, что малыш его забудет и перестанет узнавать. Ведь девочка взрослеет и меняется очень быстро. Но каждую свободную минуту мужчина просматривает фото дочери и несется к ней при любой возможности.

24 февраля 2022 года Мария проснулась от взрыва. Она была на 38-й неделе беременности. Первое, что подумала, — хоть бы не война! Узнай щемящую историю, как женщина рожала под взрывы 24 февраля.

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