Рассказы

24 февраля я сделал ей предложение — история влюбленных, которые во время войны решили стать родителями

Елена Яковлева, редактор сайта 09 марта 2023, 15:00
Історія пари, яка побралась та народила дитину під час війни
Фото: The Village Украина

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