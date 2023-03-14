“Чтобы снизить градус напряжения, вечером 24 февраля я села рисовать”: история войны киевской художницы

Рисовать ради жизни. Рисовать для того, чтобы не сойти с ума. Рисовать войну и верить в лучшее. Все это о киевской художнице Марии Лонюк, которая воспроизводит эмоции украинцев в своих картинах.

Художница уже создала более 80 работ за время полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины. Это она создала ту известную иллюстрацию девушки в доме в Днепре, ее авторству также принадлежит иллюстрация с псом Крымом.

О своем “вдохновении” во время войны и работе художницы рассказали в УП.Жизнь. Пересказываем эту интересную историю и мы.

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Взрывы и рисунки

Мария рисует все свои 29 лет. Она преподает эту специальность и занимается digital-иллюстрациями. В полномасштабное вторжение ни она, ни ее семья не верили. Но уже 23 февраля вечером девушка испытывала сильную тревогу. Заехала на заправку и заполнила бак своего автомобиля до максимума.

— По дороге я видела, что очень многие уже начали выезжать — в машинах были видны сумки и собранные вещи, — вспоминает Мария Лонюк.

После первых взрывов на следующий день ее охватил ступор. Ехать в дальний путь семья не могла, потому что бабушка Марии могла бы ее не перенести. К сожалению, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения она таки умерла.

Чтобы снизить градус напряжения, вечером 24 февраля я села рисовать. Это мой способ немного уйти от реальности и расслабиться. Помню, как не хотелось верить в происходящее и как было страшно.

Их дом находился при выезде из Киева в сторону Гостомеля. После российского танка под их окном семья отважилась уехать на левый берег города.

Впоследствии стало известно, что в дома рядом попали российские снаряды. В доме Марии выкрутило оконные рамы и продырявило крышу. Весной девушка переехала к друзьям в Винницу, где и обрела свою любовь.

Рисовала, как чувствовала

Первую свою иллюстрацию художница выложила в социальные сети 8 марта прошлого года. Изобразила там черноволосую девушку с автоматом в руках.

Символичность появлялась в идеях девушки уже после первых новостей о героях Украины. Другая иллюстрация, которую художница называет одной из близких и знаковых для себя, посвящена коням и сгоревшей конюшне. Мария услышала новость, что оккупанты сожгли сотни животных заживо.

“Чтобы снизить градус напряжения, вечером 24 февраля я села рисовать”: история войны киевской художницы / 2 Фотографии

Иллюстрацию на сотый день войны она нарисовала с себя. Там она сидит на полу, завернутая в украинское знамя, а рядом — сотня оторванных листов календаря.

Такое чувство было, даже если ты начинаешь жить какой-то другой жизнью, все равно нужно что-то делать, работать, действовать, — говорит художница.

Несмотря на все, она верит в победу и ждет ее. А еще говорит, что мечтает увидеть свою страну светлой в будущем.

— Какой бы ужас ни происходил, какая боль и трагедия тебя бы не постигли, жизнь сильнее этого всего. И пока мы существуем, пока мы планируем что-то на будущее, пока чувствуем и создаем что-то — жизнь продолжается.

Девушке невероятно помогает ее парень, ведь любовь не дает опустить руки. А еще любовь дает надежду на лучшее: о героях, которые во время войны отважились стать родителями, рассказываем в другом материале.

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