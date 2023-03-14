Рассказы

“Чтобы снизить градус напряжения, вечером 24 февраля я села рисовать”: история войны киевской художницы

Виктория Мельник, редактор сайта 14 марта 2023, 11:00
Мария Лонюк
Фото: Instagram

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