“Даже военные билеты почти совпадают”: как двое художников вступили в ряды ВСУ

Иметь общее дело, общий дух, а затем — создать семью. История Ирины и Павла, о которой рассказала журналистка The Village Виктория Кудряшова, — о том, как одна идея на двоих способна провести пару сквозь всю жизнь.

В 2020 году художник и художница стали дуэтом по художественному делу, а уже через два года, во время войны, они поженились и начали вместе волонтерить на нужды ВСУ. Их картины до сих пор, независимо от создателей, ездят за границей и собирают средства для украинской армии.

Теперь Павел с Ириной отправились на войну, отстаивать фронт не только культурный, но и географический. Как это — творить на нуле — и почему культура важна для деоккупированных территорий, читай дальше.

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Искали друг друга давно

Еще в мирной жизни Ирина и Павел поняли, что подходят друг другу. Сначала — на фоне рабочих вопросов. Однако потом знакомые или покупатели картин начали отмечать: молодые люди выглядят так, словно уже давно женаты.

В 2020 году они создали творческий дуэт под названием Они вместе. За семь месяцев до начала полномасштабной войны парень сделал любимой предложение, но жениться тогда они не успели.

Первый день войны Ирина, вспоминает, провела в тотальном стрессе. Их квартира находилась на 22 этаже, а дом — между тремя военными и стратегическими объектами.

Павел понимал: во время войны их деятельность будет ненужной, так что стоило приспосабливаться к новым реалиям. В марте пара начала волонтерить.

За неделю до деоккупации Ирина вернулась к рисованию, потому что сходила с ума от сильных взрывов за окном.

Сама девушка признается, что рисовала тогда волонтеров, военных и спасателей из ГСЧС в современном стиле супергероев.

— Когда пошли первые новости об изнасилованных девушках из Бучи и Ирпеня, меня переполняла боль. Появилась картинка, которую я должна была воплотить, иначе я сойду с ума, сказала я Паше. Так что мы сами сшили костюм, образ согласилась воплотить моя подруга. Я выложила в сеть первую работу, которая называлась Боль, мне хотелось, чтобы люди нашли там продух. Несколько друзей подхватили и сказали, что нужно делать выставку. Мы начали снимать, — рассказывает Ира.

Так молодые люди решили организовать выставку под названием 333, которое пошло от возгласа артиллеристов при создании одновременного выстрела. Таким образом художники стремились передать синергию всего украинского народа.

Ира вспоминает, что для выставки они использовали моделей из живых людей, патроны, военную одежду и все, что могло свидетельствовать о войне.

Через некоторое время друзья помогли им организовать несколько аукционов за границей, средства от которых направлялись на ВСУ. Сложность заключалась только в цензуре, через которую пропускались картины в других странах: к примеру, на холсте нельзя было изображать кровь или трупы.

Мы пытались сделать красивый образ без крови, но в описании к картине рассказывали о событиях в Украине, которые “вдохновили” на ее создание, — объясняют Они вместе.

За это время они смогли выторговать около $20 тысяч. Все средства передавали тем, кого лично знали, или Желтой ленте.

— Нам не нужно было ни перед кем отчитываться, оно сразу работало. К примеру, мы видели в новостях, что в центре Херсона висит напечатанная желто-синяя лента, и знали, что это профинансировано именно этими деньгами, — комментирует Павел.

Деоккупация и культурный десант

Когда освободили Киевскую область, Ирина и Павел ездили в деоккупированные города и поселки с фотоаппаратом. Потом их друг Коля Серга предложил присоединиться к Культурному десанту: выступать перед военными без каких-либо подготовок, просто чтобы делать хоть какую-нибудь психологическую терапию для бойцов.

Ирина вспоминает: когда впервые попала на ноль, то сразу поняла разницу между двумя противоположными культурами. У нас ребята самостоятельно организовали свой быт, зонировали окопы, поставили самодельные мусорки и даже место для курения, пепельницы.

— В общем, первое, что делают россияне — это меняют культуру и образование, завозят учебные материалы для детей, плакаты. Они действуют с точки зрения пропаганды, а мы действовали с точки зрения любви, — заключает она.

Еще Ира помнит, как бойцы, измученные после боев, возвращались к укреплениям и просили их сфотографировать: “Сфоткай, на надгробие будет”.

И девушка всячески убеждала, что такие фото пойдут в кино, а не на могилу.

Медовый месяц в Краматорске

15 июля, в промежутках переездов между точками, Павел случайно наткнулся на ЗАГС. Забежал туда, спросил, можно ли расписаться прямо сейчас, вернулся к Ирине с цветами.

— Мы расписались через 15 минут, цокались банками из Pepsi, в шортах и футболках. А на следующий день выехали в Краматорск, медовый месяц, — вспоминает Павел.

После проделанной культурной работы оба решили мобилизоваться в ВСУ. Признаются, у них даже номера военных билетов почти совпадают.

— 9 ноября решили вместе вступить в 59-ю бригаду — ту самую, которая заходила в Херсон и сейчас стоит на Донецком направлении.

Сейчас они выполняют задачи Генштаба и Центра стратегических коммуникаций и называют их “не совсем обычные боевые задачи”.

Павел и Ирина признаются: когда вокруг опасность, с творчеством труднее, потому что все силы идут на то, чтобы просто оставаться в адекватном состоянии.

Но несмотря на это, Ира вспоминает, как в одном заброшенном помещении они нашли старый и грязный ковер, и она тогда сказала: “Паша, мне очень нужен этот ковер. Я придумала одну штуку, которую можно сделать”.

Художники также планируют организовать выставку фотографий женщин-военнослужащих. Каждая девочка должна означать индивидуальный цвет. Ирина вспоминает: одну такую девушку она сфотографировала в зеленом цвете, а потом выяснилось, что девушка беременна.

— А зеленый цвет означает жизнь.

Мы считаем: жизнь сильнее смерти и страха! Доказательством тому являются дети, рожденные во время войны. Документальный фильм о женщинах, родивших в разгар боевых действий — читай, где его посмотреть.

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