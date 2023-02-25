Когда жизнь сильнее: документальный фильм о женщинах, родивших в разгар войны

Год назад началось полномасштабное вторжение, унесшее жизни многих. Но несмотря на это в Украине не прекратили любить, жениться и давать новую жизнь.

Истории женщин, которые вынашивали в нечеловеческих условиях и родили детей во время полномасштабной войны, должен услышать каждый и каждая в Украине и за ее пределами.

Рассказать их решили с помощью документального фильма. Лента получила название Когда жизнь сильнее. Допремьерный показ фильма о мужественных и несокрушимых женщинах уже состоялся в кинотеатре новой реальности — столичном подземном паркинге.

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Сегодня посмотреть ленту может каждый в эфире единого телемарафона в 21:30.

Режиссером картины стала Елена Захарчук. А героинями — реальные украинки, пережившие беременность в оккупации и даже российском плену. Фильм Когда жизнь сильнее имеет три сюжетные линии.

На реальных событиях: истории трех женщин

Во время интервью одна из героинь картины Марьяна Мамонова признается: не верит, что держит свою пятимесячную дочь на руках, и они обе живы.

Во время вторжения она была капитаном медицинской службы ВСУ и спасала жизни в Мариуполе. Уже в марте, в аду несокрушимого города, девушка узнала, что ждет ребенка.

Выносить малыша дома Марьяне было не суждено. Выход из Мариуполя был всего один, и вел он в российский плен. Там оккупанты угрожали и издевались морально.

Одни говорили, что отберут новорожденного, а другие предлагали облить женщину бензином и поджечь.

Помогала пройти весь ужас подруга Марьяны, тоже оказавшаяся в плену. В частности, работала и отдавала беременной свою еду.

Следующие героини — Анна и Аня. Первая женщина оказалась в заточении Азовстали со своим трехмесячным ребенком, а вторая рожала двух малышей в оккупации Изюма Харьковской области. Роды прошли под обстрелами, без электричества и воды.

Идея посвятить киноленту несокрушимым украинским женщинам и мамам появилась у продюсеров. Они хотели рассказать эти истории миру и зафиксировать их как национальную память.

Деньги на создание фильма выделили правительства Дании и Южной Кореи, а также фонд ООН. Ведь таких историй в Украине много и их должен знать весь мир.

В целом этот год стал выдающимся и перевернул жизнь миллионов украинцев. К годовщине полномасштабного вторжения мы подготовили для тебя спецпроект. Читай, как нас с тобой изменил этот год войны.

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