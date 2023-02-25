Коли життя сильніше: документальний фільм про жінок, які народили у розпал війни

Рік тому почалося повномаштабне вторгнення, яке забрало життя багатьох. Та попри це в Україні не припинили кохати, одружуватися й давати нове життя.

Історії жінок, які виношували в нелюдських умовах та народили дітей під час повномасштабної війни, має почути кожен і кожна в Україні та поза її межами.

Розповісти їх вирішили за допомогою документального фільму. Стрічка отримала назву Коли життя сильніше. Допрем’єрний показ фільму про мужніх та незламних жінок вже відбувся у кінотеатрі нової реальності — столичному підземному паркінгу.

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Та сьогодні переглянути стрічку може кожен в ефірі єдиного телемарафону о 21:30.

Режисером стрічки стала Олена Захарчук. А героїнями — реальні українки, які при надії пережили окупацію та навіть російський полон. Фільм Коли життя сильніше має три сюжетні лінії й розповідає три історії.

На реальних подіях: історії трьох жінок

Під час інтерв’ю одна з героїнь стрічки Мар’яна Мамонова зізнається: не вірить, що тримає свою п’ятимісячну доньку на руках і вони обидві живі.

Адже під час вторгнення вона була капітаном медичної служби ЗСУ та рятувала життя у Маріуполі. Уже в березні, у пеклі незламного міста, дівчина дізналася, що чекає на дитину.

Виносити маля вдома Мар’яні не судилося. Вихід з Маріуполя був лише один, і вів він у російський полон. Там окупанти погрожували та знущалися морально.

Одні казали, що відберуть новонароджену дитину, а інші ж взагалі пропонували облити жінку бензином і підпалити.

Допомагала пройти весь жах подруга Мар’яни, яка теж опинилася в полоні. Зокрема, працювала й віддавала вагітній свою їжу.

Наступні героїні — Анна та Аня. Перша жінка опинилася у сховищі Азовсталі зі своєю тримісячною дитиною, а друга — народжувала двох малюків в окупації Ізюма на Харківщині. Пологи пройшли під обстрілами, без електрики та води.

Ідея присвятити кінострічку незламним українським жінкам і мамам з’явилася у продюсерів. Вони хотіли розповісти ці історії світові й зафіксувати їх як національну пам’ять.

Гроші на створення фільму виділили уряди Данії та Південної Кореї, а також фонд ООН. Адже таких історій в Україні багато, і їх має знати весь світ.

Загалом цей рік став визначним і перевернув життя мільйонів українців. До річниці повномасштабного вторгнення ми підготували для тебе спецпроект. Читай, як нас з тобою змінив цей рік війни.

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