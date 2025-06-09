Burning Man 2025: что это за событие и сколько стоят билеты

Каждый год в пустыне штата Невада в США проходит событие Burning Man. Хотя большинство людей называют это фестивалем, организаторы отказываются от этого названия. Они говорят, что это сообщество, временный город или глобальное культурное движение. Многие творческие люди хотят попасть на это событие. Мы расскажем о Burning Man 2025 и традициях мероприятия.

Что такое Burning Man

Прежде всего, нужно понять, что такое Burning Man. Мы уже знаем, что организаторы не называют это фестивалем, но что происходит в пустыне? Burning Man появился в 1986 году, событие длится неделю. С последнего понедельника августа (с 00:00, поэтому собираются еще в воскресенье) и до 1 сентября — Дня труда в США.

В пустыне устанавливают произведения современного искусства, часто фантастических форм. Некоторые фигуры сжигают в конце недели те, кто их установил.

Также традиционно в субботу сжигают большую фигуру, которая является символом всего действа, ведь событие фактически переводится как пылающий мужчина.

Каждый год перед Burning Man устанавливают другую фигуру, а проектировать ее на следующий год начинают чуть ли не после окончания события.

Всю неделю многие участники ходят в костюмах персонажей из произведений искусства и культуры, зверей, предметов и т.д. Здесь также выступают артисты, на разных платформах круглосуточно играют диджеи, здесь даже можно встретить разных звезд.

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Но главным правилом Burning Man является то, что каждый участник ответственен за свое жизнеобеспечение (питание, воду, защиту от жары, ветра, холода, ночлега и т.д.). А самое главное — каждый человек должен очистить пустыню от любых следов своего пребывания.

Burning Man 2025: дата и место проведения

Традиционно Burning Man 2025 пройдет в пустыне Блэк-Рок, расположенной в штате Невада. В 2025 году событие продлится с 24 августа (воскресенье) по 1 сентября (понедельник).

Цены на Burning man 2025 — от 550 долларов. Каждый билет имеет свое значение, объясняют организаторы:

билет за 550 долларов предоставляет доступ для посещения фестиваля;

билет за 650 долларов предоставляет доступ к творческому пространству, к которому можно приложить свои усилия;

билет за 750 долларов покрывает все операционные расходы на одного участника Блэк-Рот-сити;

билет за 950 долларов поддерживает художественные гранты и операционные расходы;

билет за 1500 долларов помогает получить доступ в Блэк-Рок-Сити и для других участников через программы Renaissance, Ticket Aid и Resilience Ticket;

билет за 3000 долларов дает возможность для инклюзивного празднования в будущем для всех желающих.

Купить билеты можно на сайте Tixel. Там продают билеты не только организаторы, но и участники, которые по разным причинам не смогут посетить фестиваль.

Украина не раз принимала участие в Burning Man и представляла свою инсталляцию. Вспомни, какая была инсталляция от Украины на Burning Man в 2023 году.

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