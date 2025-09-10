Холостяк 2025: дата выхода культового шоу о любви

Телевизионное романтическое реалити-шоу Холостяк без преувеличения остается одним из самых ожидаемых проектов на украинском телевидении.

С каждым годом его формат, сочетающий элементы романтики, конкуренции и искренних эмоций, только усиливает интерес зрителей.

После успешного сезона 2024 года с ветераном войны Александром Тереном, миллионы фанатов затаили дыхание в ожидании, кто же станет следующим главным героем.

18 апреля 2025 года телеканал СТБ официально раскрыл эту интригу, объявив, что сердца украинских девушек будет покорять известный актер Тарас Цимбалюк.

Его участие в проекте Холостяк 14, дата выхода которого уже известна, успела стать одним из самых обсуждаемых событий в медиапространстве.

Кто он, новый Холостяк?

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в Черкасской области в интеллигентной семье. Его родители — преподаватели, которые с детства привили ему любовь к знаниям и патриотические ценности.

После учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого Тарас быстро завоевал признание зрителей и критиков.

Его кинематографический путь отмечен знаковыми ролями, закрепившими за ним статус одного из ведущих актеров страны.

Среди самых любимых зрителями работ — кузнец Назар в сериале Кріпосна, Карпо Кайдаш в культовом Спіймати Кайдаша и Иван Ворон в фильме Чорний ворон.

Холостяк 2025: дата выхода

Официальная дата премьеры 14-го сезона Холостяка — 17 октября 2025 года. Новые эпизоды будут выходить каждую пятницу в 19:00 на телеканале СТБ.

По словам создателей проекта, этот сезон обещает быть особенным, ведь главная идея — это поиск настоящей, искренней любви, как в кино.

Эта концепция прослеживалась уже на первой вечеринке, которая была стилизована под настоящий кинофестиваль. Красная дорожка, по которой девушки подходили к Тарасу, была окружена декорациями, напоминающими кинопленку.

Сам Холостяк встречал участниц в белом смокинге, а большинство нарядов девушек были созданы специально для события, что придавало вечеру голливудский блеск.

Тарас Цимбалюк, известный своей чувственностью и актерским мастерством, имеет все шансы сделать этот сезон одним из самых романтичных и эмоциональных в истории проекта.

Зрители уже с нетерпением ожидают, сможет ли звездный актер найти свою любовь в реальной жизни, за пределами киносъемочной площадки.

